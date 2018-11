Exhibitionist belästigte Fußgängerin in Wels

WELS. Eine 39-Jährige wurde am Mittwochabend in Wels von einem Exhibitionisten belästigt, der sich vor ihr selbst befriedigte.

Eine Fahndung verlief vorerst negativ. Bild: vowe

Die Frau war gegen 19.30 Uhr auf der Laahener Straße unterwegs, als ein Mann mit offener Hose vor ihr auf dem Gehsteig auftauchte und vor ihr masturbierte. Die Frau ging sofort weiter und verständigte die Polizei. Eine Fahndung verlief vorerst negativ. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß und 35 bis 40 Jahre alt sein. Er hatte dunkle, fettige Haare und war dunkel gekleidet.

Erst am Abend des 4. November war ein 22-Jährige in Linz vor ihrem Wohnhaus Opfer eines Exhibitionisten geworden. Der unbekannte Täter stand plötzlich mit heruntergelassener Hose vor ihr, sprach sie an und befriedigte sich selbst.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema