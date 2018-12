"Es gab zu keiner Zeit ein erhöhtes Fehlerrisiko für Patientinnen"

LINZ. Das Kepler Universitätsklinikum (KUK) wehrt sich gegen Vorwürfe, das Spital würde durch Personalnot eine Patientengefährdung riskieren.

Von einem "brisanten (internen) Alarmruf des KUK-Betriebsrates" berichtet eine Tageszeitung heute, Samstag. Zwei Zentralbetriebsräte des Klinikums hätten sich an den Aufsichtsrat gewendet und "mangelnde Personalressourcen" und "hohes Fehler-Risiko in den Bereichen Gynäkologie, Geburtshilfe und Kinderchirurgie" aufgezeigt. Lösungsvorschläge seien dringend umzusetzen, ansonsten bestehe "Gefahr für Mutter und Kind", wie es ein Betriebsrat formulierte.

Das Kepler Universitätsklinikum nahm in einer Presseaussendung zu den Anschuldigungen Stellung. Die aufgezeigten Themen seien in der Sitzung des Aufsichtsrats am 18. Dezember "eingehend erörtert" worden. Dieser habe "klar festgestellt, dass weder ein Organisationsverschulden vorliegt noch Patientinnen und Patienten zu Schaden gekommen sind", heißt es von Seiten des Spitals, das durch die Weitergabe vertraulicher Aufzeichnungen durch zwei Belegschaftsvertreter seinen guten Ruf gefährdet sieht.

Die behördlichen Vorgaben zur Personalberechnung würden eingehalten und in manchen Bereichen sogar darüber liegen. Im OP-Bereich für Gynäkologie-, Geburtshilfe und Kinderchirurgie sei Mitte 2018 auf Personalengpässe umgehend reagiert worden und die OP-Kapazitäten an das vorhandene Personal angepasst. Das bestätigt auch der Vorstand der Universitätsklinik für Gynäkologie- und Geburtshilfe, Univ.-Prof. Dr. Peter Oppelt: „Durch die vorausschauende Planung bestand zu keiner Zeit ein erhöhtes Fehlerrisiko für die Patientinnen und werdenden Mütter", wird Oppelt in der Aussendung zitiert.

