Erste Messe für eine Karriere in der Sozialwirtschaft

LINZ. "Der Sozialbereich ist, vor allem in Zeiten wirtschaftlicher Krisen, ein sicherer Arbeitgeber", sagt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP).

Damit es auch künftig genügend Arbeitskräfte in diesem Sektor gibt, findet am 20. November zwischen 10 und 16 Uhr am Linzer Campus der FH Oberösterreich erstmals die Karrieremesse "Connect" statt.

Veranstaltet wird die Messe von der Sozialplattform OÖ, der IV Sozialunternehmen und der Fachhochschule OÖ. 40 Unternehmen und zwölf Bildungseinrichtungen für soziale Berufe werden sich dort den Besuchern präsentieren.

Mehr Infos finden Sie unter connect-sozialwirtschaft.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema