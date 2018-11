Erste Enteignungen im Streit um geplante 110-kV-Leitung

INNVIERTEL. 62 Innviertler Grundeigentümer geben nicht freiwillig nach. Dass die 110-kV-Freileitung errichtet wird, steht fest.

Karl Schilcher aus Peterskirchen wurde am Montag enteignet. Bild: privat

"Meine Frau und ich sind am Montag um 15.30 Uhr enteignet worden." Der Innviertler Landwirt Karl Schilcher (41) aus Peterskirchen wird diesen 5. November nicht so schnell vergessen. Schilcher ist einer der ersten Grundeigentümer, die im Zuge der geplanten 110-kV-Leitung von Ried nach Raab enteignet wurden, weil sie ein Abgeltungsangebot der Netz OÖ (ein Unternehmen der Energie AG, die das Verfahren abwickelt) nicht unterschrieben haben. 10.000 Quadratmeter seines Grundstücks hat er nun für Dienstbarkeiten der Energie AG abtreten müssen. 62 weitere Grundbesitzer, über deren Boden die geplante Freileitung verlaufen soll, wollen sich ebenfalls enteignen lassen.

Am Montag ging in Ried die erste Verhandlungsrunde mit Vertretern von Land OÖ, Netz OÖ, diversen Gutachtern und Betroffenen über die Bühne. Zwei Stunden lang wurde über Karl Schilchers Fall diskutiert. Sein klares Nein sei auch aus der Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen zu sehen. "Ich möchte meinen Kindern auch später noch in die Augen sehen können", sagt der Peterskirchner im Gespräch mit den OÖN. Wenn sich 62 von 85 betroffenen Grundbesitzern enteignen lassen wollen, sei das schon ein deutliches Zeichen gegen das gelegte Angebot der Netz OÖ.

Sammelklage wird eingereicht

Dass die 110-kV-Freileitung errichtet wird, steht fest – es gibt einen rechtsgültigen Bescheid. "Wir haben alle erforderlichen Bewilligungen für eine Freileitung", bestätigt der Pressesprecher der Netz OÖ, Michael Frostel. Zweifel an der Vorgangsweise, vor allem an der Höhe der vorgesehenen Entschädigungen, hat aber Jurist Gerhard Wüest von der Wiener Advofin Prozessfinanzierung AG. Daher werde man eine Sammelklage gegen den Projektbetreiber einreichen. Die geltende Judikatur sehe vor, auch die Wertminderung von Grundstücken und Gebäuden abzugelten. Das vermisse man. "Es gibt bereits ausjudizierte Fälle, wo das Zweieinhalbfache gezahlt werden musste." Dazu sagt Michael Frostel von Netz OÖ: "Bei den Verfahren zur Einräumung der Dienstbarkeit legt der Gutachter die Höhe der Entschädigung fest." Man sei aber nach wie vor auf Konsens ausgerichtet, sagt Michael Frostel von der Netz OÖ.

Die Ablehnung der Angebote hat einen weiteren Grund: Nur eine Enteignung lasse einen weiteren Rechtsweg offen, sagt Gerhard Wüest. "Dann wird vom Gericht ein Sachverständiger bestellt, und jeder Fall muss einzeln geprüft werden."

