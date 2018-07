Erfolgreicher Ausbruch in die Freiheit

LINZ. 79.566 Stimmen wurden beim OÖNachrichten- und Tips-Matura-Voting abgegeben.

Sie haben es geschafft: Die Schülerinnen der Maturaklasse der BAKIP Don Bosco Schulen in Vöcklabruck sind mit einem Sieg beim OÖNachrichten- und Tips- Matura-Voting in die Freiheit ausgebrochen. 10.593 Stimmen entfielen auf die kreativen Sträflingskostüme der jungen Frauen. Da konnte auch die Politesse inmitten der Gefangenen nichts mehr ausrichten. Doch das Voting fiel denkbar knapp aus.

Mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 63 Stimmen setzten sich die "Ausbrecherinnen" gegen das "HAK School Musical" der 5BIB der Linzer Handelsakademie durch (10.533 Stimmen).

Knapp 80.000 Stimmen

Die Entscheidung um den dritten Platz am Stockerl gestaltete sich noch spannender. Am Ende kamen die 5AHIT der HTL Traun und die 8B des BORG Bad Leonfelden mit jeweils 9697 Stimmen in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gleichzeitig ins Ziel. Insgesamt wurden beim Voting 79.566 Stimmen abgegeben. Als Belohnung können sich die Siegerklassen über attraktive Preise freuen. Zum Beispiel: eine exklusive Lounge in der Linzer Sandburg. Getränke inklusive.

