Er hat nur g'schaut

MARCHTRENK. Der Kroate Josip Grabovac ist weltweit als Braco, der Mann mit dem "gebenden Blick", bekannt. Gestern trat er in Marchtrenk auf – vor Hunderten Besuchern. OÖNTV war als einziges Videoteam mit der Kamera dabei.

Der Mann mit den grau-blonden, langen Haaren steht einfach nur auf der Bühne. Starrt hinab zu seinen Anhängern. Sieben Minuten lang. Um angeblich Gutes zu bewirken. Gegen Bezahlung natürlich. Ein großer Schwindel? Die OÖNachrichten machten sich gestern bei einem Besuch von Braco, dem Mann mit dem "gebenden Blick", auf Spurensuche.

New York, Wien, Berlin – Braco "wirkt" auf der ganzen Welt. Gestern war er im Marchtrenker Veranstaltungszentrum. Kaum ein Parkplatz ist davor frei geblieben, Hunderte Besucher sind gekommen. Manche haben eine stundenlange Anreise hinter sich. Weil sie glauben, dass sie Übernatürliches erwartet. Der Auftritt von Braco lässt Außenstehende mit Erstaunen zurück: Er propagiert keine Botschaft, keine Theorie oder Philosophie. Er steht einfach nur da. Schaut. Das genügt, um Menschen in Verzückung zu bringen. Tausende Beschreibungen gibt es, was es mit Bracos vermeintlich "gebendem Blick" auf sich hat. "Ein Kribbeln", "ein wohliges Gefühl" "eine Aura" oder gar "jesusgleich" – so beschreiben manche die Begegnungen. Anders als der Sohn Gottes stammt Braco aber aus Kroatien und heißt eigentlich Josip Grabovac. Seit 23 Jahren schaut er weltweit von Bühnen. Natürlich nicht gratis. Aber vermutlich umsonst.

Braco: Er kam und sah.

25 Euro kostet eine Begegnung – im Preis inbegriffen ist eine DVD. Der Deutsche Matthias Kamp, laut eigenen Angaben Allgemeinmediziner, fungiert als eine Art Pressesprecher. Wie viel verdient Braco mit einem Auftritt? "Ich führe da keine Statistiken", sagt er.

"Braco", sagt er, "ist kein Heiler und erst recht kein Guru." Der Kroate verspricht nichts. Das muss er auch nicht. Das Versprechen übernehmen seine Anhänger für ihn. Im Internet finden sich Berichte über Wunderheilungen, die Braco mit "der Liebe in seinem Blick" bewirkt haben soll. Von solchen "Wundern" distanziert sich Braco zumindest halbherzig. Vermutlich vor allem aus rechtlichen Gründen. "Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an Braco-Begegnungen kein Ersatz für medizinische Hilfe ist", steht als Warnung auf der Veranstaltungshomepage. Gudrun K. ist Braco bereits zum vierten Mal nachgereist – trotzdem ist sie vor der "Begegnung" nervös. "Er hat mein Leben verändert", sagt die Pensionistin. Ihre chronischen Hüftschmerzen seien durch ihn geheilt worden, ist sie überzeugt. K. hat wie viele andere Besucher Blumen mitgebracht. Sie türmen sich farbenfroh vor dem Veranstaltungssaal. Vier Mal tritt Braco an diesem Mittwoch in Marchtrenk auf die Bühne. Eigentlich waren nur drei Auftritte geplant. Doch es kamen mehr Leute als erwartet.

In Gruppen zu etwa 100 Menschen werden die Gäste in den Saal geführt. Vier Ordner in weißen Hemden sehen nach dem Rechten. Matthias Kamp bereitet die Menge mit einer kleinen Ansprache auf das Treffen vor. "Man muss offen sein", rät Kamp den Zusehern.

Braco-Sprecher Matthias Kamp

Dann kommt Braco. Mit geschmeidigem Gang schleicht er, in Jeans und weißem Hemd, auf das Podium in der Mitte der Bühne. Er lässt seinen Blick sieben Minuten lang im Zeitlupentempo über sein Publikum schweifen. Danach verlässt er die Bühne so unvermittelt, wie er sie betreten hat.

Vor dem Saal treffen wir wieder Gudrun K. Ihre Augen sind feucht. "Ich weiß nicht, was es ist, aber es löst jedes Mal so viel in mir aus." In ihrer linken Hand hält sie die Fotografie eines blonden Mädchens. "Das ist meine Enkelin. Ich möchte, dass auch sie etwas von dieser Energie bekommt."

Kann sich Bracos geheimnisvolle Energie denn auf diesem Wege übertragen? Matthias Kamp ist davon überzeugt, denn "bei Braco wirken unerklärliche Kräfte". Kräfte, die sich jedenfalls auf Bracos Konto bemerkbar machen.

Viele Menschen vor einer (noch) leeren Bühne: in Vorbereitung auf Braco

Der Firmensitz ist auf Hawaii

Braco ist in den vergangenen Jahren ein internationaler Star geworden. Pilger aus Europa, den USA, Russland und Japan, die an die Heilkraft seines Blickes glauben, strömen tausendfach zu seinen Auftritten.

„Wissenschaftliche Belege, dass Braco mit seinem Blick irgendwas verändern kann, gibt es natürlich nicht. Er ist ein Scharlatan“, sagt Christian Kreil. Der Ethnologe aus Steyr beschäftigt sich seit Jahren mit Scharlatanen und Verschwörungstheorien.

Braco ist mit seinem „gebenden Blick“ offenbar ein reicher Mann geworden. Kroatische Zeitungen haben berichtet, dass er längst Millionär sei und seinen Firmensitz auf Hawaii angemeldet habe.

Braco ist jedenfalls ein Superstar der Esoterik-Szene. Als er 26 Jahre alt war, lernte er den charismatischen Wunderheiler Ivica Prokic aus Serbien kennen, von dem er auch seinen Künstlernamen bekam: Prokic nannte ihn „Braco“ – kroatisch für „kleiner Bruder“.

Nach Prokics Tod trat Braco in dessen Fußstapfen, heute reist er weltweit von Bühnenshow zu Bühnenshow. Er trat in Australien und in Russland auf , er richtete seinen „gebenden Blick“ auf Menschen in Japan und in mehr als 50 Städten in den Vereinigten Staaten. Braco hat auch einige prominente Anhänger um sich geschart. Einer davon ist das ehemalige Supermodel Naomi Campbell.

