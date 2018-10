Entthronte Miss Austria: Diese Welle der Unterstützung ist unglaublich

Eine 21-Jährige einschüchtern wollen (hat selbstverständlich nichts damit zu tun, dass ihm seine Ex die Hörner aufgesetzt hatte), aber selber ist der Herr Rigger halt ein absoluter VIPtichmacher.



Direktor - von welchwm Zirkus?



Senator - gibts dazu auch eine Ernennung?



Dr.hc. - welche Universität hat den Titel für welche Verdienste verliehen?



Übrigens: Das Vortäuschen = öffentliche Verwenden akademischer Grade ist in Österreich angeblich strafbar. Nicht alles was man online kaufen kann, sollte man außerhalb des Bilderrahmens am eigenen Klo verwenden.



Aber sicherlich hat der Herr Rigger seriöse Erklärungen dafür, und das ist dann selbstverständlich auch korrekt!



http://www.wohnbau2000.com/kontakt/standort-linz.html