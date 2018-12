Einzigartige Krippen

Sepp Burgstaller baut Weihnachtskrippen, seine Frau Ilse fertigt Figuren von Hand.

Ilse und Sepp Burgstaller mit einer ihrer Krippen Bild: Softic

Glaube, Geduld, Geschicklichkeit: Was davon braucht ein Krippenbauer am dringendsten? "Ich glaube, von allem 30 Prozent, dazu eine gewisse Demut", sagt Sepp Burgstaller aus Friedburg. Ungefähr 30 Krippen hat er in den vergangenen 20 Jahren gebaut, einige davon an Verwandte und Bekannte verschenkt. Im September schon hat er eine Krippe im eigenen Haus aufgestellt – natürlich noch ohne die wesentlichen Figuren. Zur orientalischen Krippe mit dem gelbleuchtenden Hintergrund, die bei einer Ausstellung des Oberinnviertler Krippenbauvereins zu sehen war, gehören alte, spanische Figuren.

Alles selbst gemacht

Als Ilse Burgstaller von der Braunauerin Margret Höller in die Fertigkeit des Figurenmachens eingeweiht wurde, war diese Krippe schon fertig ausgestattet. Maria, Josef, Jesuskind, drei Schafe, vier Hirten, eine Hirtin, die Heiligen Drei Könige – das ist ein Figurensatz. Ilse Burgstaller macht alles selbst. Sie gießt die Köpfe aus Wachs, die Hände und Füße aus Harz, bemalt sie mit Rouge und Bärten, verbindet alles mit Draht und Holz, umwickelt die Figürchen mit Baumwollstreifen und bekleidet sie dann individuell. "Ich habe Schachteln für Hirtenstoffe und Schachteln für Königsstoffe – glänzende, Samt und Goldborten." Die Hosen näht sie nach einem Schnitt mit der Maschine, Borten stickt sie per Hand drauf, die winzigen Janker strickt sie. "Ich mache gerne Handarbeiten, das liegt in der Familie", sagt sie.

Orientalisch und alpenländisch, das Ehepaar Burgstaller hat da keine Vorliebe. "Man muss sich etwas dabei denken, die Aussage ist wichtig", betont Sepp Burgstaller. Geschnitzt und gemalt hat er schon in den 70er-Jahren, dann hat er sich 20 Jahre dem Stockschießen verschrieben und war damit erfolgreich. "Und dann hab ich die Meisterkrippe von Franz Meßner aus Auerbach gesehen", beschreibt er, was seine Faszination ausgelöst hat. Sein Wissen gibt er in den Kursen des Vereins weiter. Der Andrang ist groß.

"Lässt du das so?" Wenn Ilse Burgstaller so fragt, weiß ihr Mann, dass an der Krippe noch etwas zu verbessern ist. Erst wenn beide zufrieden sind, ist die Krippe fertig.

