Eine Million Einser für Oberösterreichs Schüler

LINZ. Hurra, die Ferien sind da! Für knapp 191.000 Schülerinnen und Schüler im Land gibt es heute die Zeugnisse.

Endlich Ferien: Christina Wiesbauer, Laura Kovacs, Julia Seidner und Julia Enichlmayr haben ihre Ausbildung am Agrar-Bildungszentrum in Altmünster abgeschlossen. Bild: Hörmandinger

Geschafft! Mit der Zeugnisverteilung in den 976 oberösterreichischen Schulen endet für knapp 191.000 Schülerinnen und Schüler das Schuljahr 2017/18. Für die meisten findet das Jahr ein versöhnliches Ende. "Wir können sehr zufrieden sein", sagt Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer. "Unsere Schüler haben Gutes geleistet."

Eine Million Einser: So wurden in den oberösterreichischen Zeugnissen insgesamt rund eine Million Einser verteilt (dabei ist auch die alternative Notengebung miteingerechnet). Vier von zehn Schülern in den Neuen Mittelschulen freuen sich über einen guten oder ausgezeichneten Erfolg. In den Gymnasien und Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) liegt ihr Anteil bei 38 Prozent.

Fünfer: Es gab aber auch mitunter Misserfolge. In den Volksschulen hat weniger als ein Prozent der Schüler einen oder mehrere Fünfer, in den Neuen Mittelschulen sind es 3,5 Prozent. In den Gymnasien und BHS liegt der Anteil bei rund sechs Prozent. Insgesamt müssen hier 2910 Schüler zur Nachprüfung antreten – um 614 weniger als im vergangenen Schuljahr. In den Polytechnischen Schulen wurden fast neun Prozent negativ beurteilt.

Matura: Vor allem in Mathematik waren Oberösterreichs Maturanten österreichweit Spitze: Die 6200 Kandidaten erreichten (vor der Kompensationsprüfung) die wenigsten Fünfer und die meisten Einser. Insgesamt mussten knapp zwölf Prozent der schriftlichen Arbeiten negativ beurteilt werden, bevor die Maturanten sich die Fünfer bei einer Kompensationsprüfung ausbessern konnten. Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen haben insgesamt knapp 90 Prozent der Maturanten die Abschlussprüfung bestanden, ein Drittel von ihnen mit einem ausgezeichneten oder guten Erfolg. 736 Schüler müssen im Herbst noch einmal antreten.

900 neue Lehrer: Im Laufe des Schuljahres wurden insgesamt rund 900 neue Lehrer angestellt, allein in den Pflichtschulen waren es mehr als 700. Noch gibt es laut Landesschulratspräsident Enzenhofer für junge Lehrer Wartelisten. Rund 300 Lehrer warten auf eine Anstellung in der Neuen Mittelschule, etwa 800 in der Volksschule: "Das klingt sehr viel", sagt Enzenhofer. "Aber nicht jeder ist überall einsetzbar." Tatsache sei: "Wir werden in den kommenden Jahren viele Lehrer brauchen."

Stabile Schülerzahl: Mit 0,2 Prozent ist die Zahl der Schüler im Vergleich zum vergangenen Schuljahr leicht gestiegen. Auch bei den Erstklasslern geht der Trend nach oben: Im Herbst beginnen 14.600 Kinder ihre Schulkarriere, um 230 mehr als 2017.

Rund um den Schulschluss

Ferienwetter: Das Schuljahr endet mit dichten Wolken, einigen Regenschauern und einer Abkühlung auf 20 bis 24 Grad. Morgen wird’s im Lauf des Vormittages wieder sonnig, die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad. ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer rechnet aber mit kräftigem Wind: "Das wird Segler und Surfer freuen." Auch am Sonntag viel Sonne, die mitunter aber von Wolken getrübt wird. Zur detaillierten Prognose für Ihre Region

OÖN-Zeugnisaktion: Schüler mit ausgezeichnetem oder guten Erfolg werden von den OÖN belohnt. Einfach ein Porträtfoto (mit Namen, Adresse und Schule) von 6. bis 20. Juli in einer Hartlauer-Filiale abgeben. Als Belohnung gibt’s ein Foto in den OÖN, einen OÖN-Kordelrucksack und ein cooles PopSocket (aufklebbarer Handygriff) von Hartlauer. Nähere Infos gibt’s auf nachrichten.at/zeugnis.

Umfrage: Worauf freuen sich die Schüler nach diesem Schuljahr ganz besonders? Die OÖN haben nachgefragt.

"Für mich war das vergangene Schuljahr nicht sehr anstrengend, dafür bin ich aber schon sehr gespannt auf meine neue Schule im Herbst, das Aloisianum. Jetzt freue ich mich auf die Ferien und auf das Pfadfinderlager. Das ist immer recht lustig." – Wenzel, 10, Linz

"Die vergangenen Wochen waren ziemlich anstrengend. In den Ferien werde ich mit der Jugendfeuerwehr auf Sommerlager fahren, das wird richtig cool." – Lea Kacinari, 14, Gramastetten

"Ich freue mich schon total auf das nächste Schuljahr. Da werde ich für meine vorwissenschaftliche Arbeit selber ein Lied komponieren. Das wollte ich schon immer machen. Im Februar können wir unsere Lieder dann im Posthof präsentieren." – Hanna Wögerbauer, 16, Rohrbach

"Ich freue mich auf den Moment, wenn ich mein Maturazeugnis in den Händen halten kann. Danach wird erst einmal entspannt. Gerne würde ich ab Herbst Gesang oder Logopädie studieren. Die Entscheidung fällt mir aber ziemlich schwer." – Larissa Bruckboeg, 19, Maturantin aus Wilhering

