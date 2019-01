Eine Lawine an Fehlern

Sieben Alpinisten brechen im Ausseerland zu einer Tour auf, die sie niemals hätten antreten dürfen. 58 Bergretter folgen.

Die Trisselwand, zwischen Grundlsee und Altausseer See, beherrscht die Landschaft. Ein Berg für den Winter ist sie allerdings nicht. Bild: Wikipedia

"Es war an der Grenze des Vertretbaren", wird Markus Raich später in seinem emotionalen Einsatzbericht schreiben. Viereinhalb Stunden nachdem der Einsatzleiter der Bergrettung Ausseerland den letzten Schritt durch hüfthohen Schnee gewatet war. Und mehr als zwölf Stunden nachdem sieben Alpinisten vom Ostufer des Altauseer Sees zu einer Tour aufgebrochen waren, die sie niemals hätten antreten dürfen.

Grundlsee, am 30. Dezember 2018. Dort, wo sich Fotomotive aneinanderreihen, ist die Sicht auf das steirische Salzkammergut getrübt. Kein Glitzern des Altausseer Sees, keine Farbenspiele auf den schroffen Kalkwänden des Losers. Nur der Wind hat seine Schneeskulpturen gebaut. Eine Warnung der Natur.

Es ist kurz vor 10 Uhr, als sieben Alpinisten aus Tschechien auch die zweite Warnung in den aufkommenden Sturm schlagen. Diesmal kommt sie aus dem Mund von Einheimischen. "Schaut’s doch rauf. Das wird nichts. Heute ist das viel zu gefährlich", sagen sie, als die Bergsteiger vom Gasthof Trisselwand aus zum gleichnamigen Berg aufsteigen wollen. Doch da war der Silvesterabend im Winterraum des Albert-Appel-Hauses schon lange geplant.

Die Bergretter müssen den Weg freigraben, bevor sie ihn begehen können. 40 Zentimeter Neuschnee fallen während des Einsatzes.

Es herrscht erhebliche Lawinengefahr, Stufe drei auf der fünfteiligen Skala, als sie mit Schneeschuhen eine Spur anlegen. Wände und Gipfel haben sich unter einer dicken Haube versteckt, die sie heute nicht mehr absetzen werden.

Den Weg, der sich zuerst steil und teilweise ausgesetzt auf die 1755 Meter hohe Trisselwand und später über ein weitläufiges Hochplateau zur Schutzhütte zieht, kennt nur einer von ihnen. Vom Sommer. Vier Stunden benötigt man dann dafür. Doch von den rot-weiß-roten Markierungen ist schon lange nichts mehr zu sehen. Weiß, wohin das Auge reicht.

"Ich wusste, es wird heikel"

Nur etwas mehr als 700 Höhenmeter haben die Bergsteiger geschafft, als sie um 14 Uhr das Riebeisen, eine in Stein gehauene abschüssige Querung, passieren. Noch geht alles gut. Doch die Zeit ist so weit fortgeschritten, dass ein Durchkommen bis zur sicheren Schutzhütte bereits unmöglich scheint: Niemand der sieben Bergsteiger trägt eine Stirnlampe bei sich.

In 1600 Meter Seehöhe queren zwei der Alpinisten einen Hang, in dem sich durch den starken Wind eingewehter Triebschnee abgelagert hat. Die Belastung ist zu groß. Der Hang rutscht ab – und reißt eine 33-Jährige mit in die Tiefe. Nur ein Baum verhindert den Fall über die Trisselwand. Als sie am Stamm aufschlägt, ist sie von der Schneebrettlawine bereits 70 Meter mitgerissen worden. Wäre sie verschüttet worden, es hätte ihr wohl niemand helfen können. Nur zwei der sieben Bergsteiger führen zum Unfallzeitpunkt eine Lawinenausrüstung mit sich.

Der Notruf, den die Bergsteiger absetzen, erreicht die Polizeileitstelle in Graz. Von dort aus wird er an Markus Raich weitergeleitet. Der traut zuerst Augen und Ohren nicht – und leitet dann einen Gebietsalarm ein. "Als ich die Koordinaten ihres Standorts gesehen habe, wusste ich, dass es extrem heikel wird", sagt der Einsatzleiter. Auf die Trisselwand mit Schneeschuhen? "Das macht normal keiner."

Eine Lawine verletzt eine 33-jährige Alpinistin schwer. Um kurz nach 19 Uhr kann sie im Tal dem Roten Kreuz übergeben werden.

Keine Chance für Hubschrauber

58 Bergretter, neun Alpinpolizisten und vier Mann der steirischen Lawinenhundestaffel rücken aus. "Bundesheer und Polizei haben noch alles versucht, um eine Hubschrauberrettung einzuleiten", sagt Raich. Doch vergeblich. Die Rotoren haben gegen den starken Wind keine Chance. "Also sind wir teils mit Skiern und teils zu Fuß aufgestiegen. Es waren keine Spuren mehr zu sehen. Allein während unseres Einsatzes sind 40 Zentimeter Neuschnee gefallen." Trotzdem erreichen die Bergretter bereits nach 90 Minuten die Unfallstelle. Die verletzte 33-Jährige wird zurück auf den Weg abgeseilt und in mühevoller Spurarbeit ins Tal gebracht. Um 19.15 Uhr wird sie mit schweren Bein-, Becken- und Rippenverletzungen dem Roten Kreuz übergeben und ins Krankenhaus nach Bad Aussee gebracht. Ihre sechs Begleiter verbringen die Nacht im Jugend- und Familienhotel Altaussee. Geschockt, aber unverletzt.

19.45 Uhr, Einsatzende. Zeit zum Durchschnaufen für Markus Raich und seine 57 Kollegen. Es war ein Gewaltakt. Einer, der nicht hätte sein müssen. Eigentlich einer, der nicht hätte sein dürfen. "Ich bin da, um Menschen zu retten, nicht um sie zu verurteilen.Wir können es nur alle nicht verstehen. Nichts sprach für diese Tour", sagt Raich.

Ob die tschechische Gruppe für die Kosten des Rettungseinsatzes aufkommen muss, ist für den Einsatzleiter irrelevant: "Es geht viel mehr darum, dass sich Bergsportler besser vorbereiten und aus dieser Geschichte lernen." Es sei eine, die sich nie wiederholen dürfe.

Lawinenwarnstufen

Stufe 1: gering

Schneedecke ist gut verfestigt und stabil.

Stufe 2: mäßig

Verzicht auf extrem steile Hänge mit mehr als 39 Grad.

Stufe 3: erheblich

Lawinenauslösung bei geringer Zusatzbelastung möglich. Erfahrung in der Beurteilung notwendig!

Stufe 4: groß

Sehr ungünstige Verhältnisse. Spontane, große Lawinen möglich.

Stufe 5: sehr groß

Verzicht auf jegliche Touren.

Tipps von der Bergrettung

„Naturerlebnisse lassen sich im alpinen Bereich nicht einfach konsumieren. Das muss unsere Gesellschaft nun einmal akzeptieren“, sagt Andreas Steininger. Der Landesausbildungsleiter der Bergrettung Steiermark hat den Lawineneinsatz auf der Trisselwand zum Anlass genommen, um Bergsteigern einmal mehr hilfreiche Tipps zu geben.

Vorbereitung: Wintersportarten bedingen einige überlebenswichtige Vorgaben. Tourengeher müssen sich sowohl mit dem Wetter- als auch mit dem Lawinenlagebericht beschäftigen. Zusätzlich sollten immer vor Ort Informationen über die Verhältnisse eingeholt werden.

Ausrüstung: Es ist wichtig, die entsprechende Lawinenausrüstung mitzuführen. Tourengeher müssen aber auch wissen, wie man mit Schaufel, Sonde und Pieps umgeht. Wir empfehlen jedem eine fundierte Ausbildung bei einem Bergführer oder den alpinen Vereinen.

Entscheidungen: Um winterliche Bergtouren als schönes Naturerlebnis zu empfinden, müssen Entscheidungen auch während der Tour immer wieder überdacht und neu getroffen werden. Gegebenenfalls muss auch einmal umgekehrt oder ein alternatives Tourenziel gewählt werden. Denn lieber einmal ein wenig feig, als für immer tot.

Versicherung: Es ist ein gut gemeinter Ratschlag, sich einfach zu versichern. Das entbindet Tourengeher aber nicht von ihren Pflichten. Gegen Erfrierungen oder Lawinen hilft die beste Versicherung nichts.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema