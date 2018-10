Ein Regentag, dann wird der Herbst wieder golden

LINZ. Samstag wird kühl und nass, ab Sonntag lässt eine anhaltende Südströmung die Temperaturen auf 20 Grad steigen.

Ein Tag Pause, dann kehrt der Goldene Herbst wieder zurück. Bild: Hörmandinger

Oberösterreich bleibt von der "Sintflut" zum Glück verschont: 30 Liter Regen werden bei uns von heute Vormittag bis Sonntag früh im südlichen Bergland niedergehen, im Zentralraum kaum mehr als zehn Liter. Anders in Südtirol: Dort werden bis zu 400 Liter pro Quadratmeter erwartet, "und in Nordtirol und Kärnten kommen 200 Liter zusammen", sagt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer.

Doch auch bei uns wird der heutige Samstag ziemlich ungemütlich. "Milde Luft vom Mittelmeer gleitet über eine kühl-feuchte Strömung vom Nordwestatlantik", sagt Haslhofer. Dadurch wird die ganze Feuchte aus der Luft in Bodennähe herausgepresst: Am Südrand der Alpen regnet es wie aus Schaffeln, auf nördlicher Seite in Oberösterreich sind die Wolken weniger freigiebig. Nass wird es trotzdem und bei höchstens zehn Grad auch deutlich kühler als zuletzt. Doch schon am Sonntag, pünktlich zur Zeitumstellung, haben wir das Schlechtwetter-Intermezzo überstanden. Im Bergland setzt sich eine Föhnströmung durch und zieht Richtung Norden. Dadurch wird die kühle Luft "weggeblasen".

Die Wolken lockern zusehends auf, und Sonntagnachmittag lacht wieder die Sonne vom Himmel. Montag und Dienstag lässt der Föhn die Temperaturen im Bergland auf 20 Grad steigen, in den übrigen Landesteilen liegen sie nur wenig darunter. Unangenehm bemerkbar macht sich der Wind, der in den kommenden Tagen zulegt und am Dienstag mit bis zu 70 km/h Sturmstärke erreicht.

Mildes Wetter zu Allerheiligen

"In den sternenklaren Nächten könnte es stellenweise leichten Bodenfrost geben, doch tagsüber lässt der ‘Goldene Herbst’ noch einmal grüßen", sagt Haslhofer.

Bis Allerheiligen und darüber hinaus bleibt uns die milde Südströmung erhalten. Der Wind lässt spürbar nach, und in der trockenen Luft wird sich auch der für die Jahreszeit übliche Nebel kaum bilden.

