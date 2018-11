Ein Priester für fünf Pfarren: "Es gibt Phasen, in denen es mir zu viel wird"

OSTERMIETHING. Markus Klepsa über seinen Alltag und die Hoffnungen auf den "Zukunftsweg" der Diözese

Vielbeschäftigt: Pfarrer Markus Klepsa Bild: Manfred Fesl

Wie schafft das der Herr Pfarrer? Markus Klepsa ist einer von vier Priestern der Diözese Linz, die gleich fünf Pfarren betreuen. Im Fall des 48-jährigen gebürtigen Braunauers sind es die Pfarren Eggelsberg, Geretsberg und Moosdorf, Hochburg und Maria Ach. Zudem leitet er das Dekanat Ostermiething. Ehrenamtlicher Seelsorger der Feuerwehr Eggelsberg ist er auch.

OÖNachrichten: Droht Ihnen die Arbeit nicht manchmal über den Kopf zu wachsen?

Markus Klepsa: Es gibt schon Phasen, in denen es mir zu viel wird. Umso mehr muss man darauf achten, dass man sich Freiräume schafft. Andere gehen kegeln, ich widme mich der Feuerwehr.

Und wie bewältigen sie all die Aufgaben in den Pfarren?

Es geht nur mit hauptamtlicher Unterstützung. In Eggelsberg, Geretsberg und Moosdorf ist mir mein Kaplan aus Nigeria eine große Stütze. So bin ich "freigespielt" für Pfarrmoderation und Dekanat. In den Pfarren stehen mir Diakone und Altpfarrer zur Seite. Für die Leitung der Gemeinden Hochburg und Maria Ach ist Pfarrassistentin Elisabeth Seidlmann zuständig. Sie darf seit kurzem auch die Taufe spenden, ich unterstütze sie als Pfarrmoderator und seelsorglicher Begleiter.

Welche Erwartungen verbinden Sie mit dem von Bischof Scheuer initiierten "Zukunftsweg"?

Ich hoffe, dass der Brief unseres Bischofs an den Papst viel verändern wird. Denn es rumort an der Basis, wir müssen reagieren. Viri probati, bewährte verheiratete Männer, sollten zum Priesteramt zugelassen werden, für Frauen sollten das Diakonat und später die Priesterweihe möglich sein. Auch im Sinn der Ehrlichkeit, denn warum sollten sie das nicht dürfen, nur weil es die Tradition bisher verbietet? Der Zölibat sollte geöffnet werden, Pfarrassistenten Trauungen vornehmen und die Krankensalbung spenden. So ließe sich unsere Personalnot lindern.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Ich sitze nicht daheim und sehe fern. Meine Arbeit ist viel Netzwerkarbeit. Der heutige Tag begann mit einer Besprechung mit Sekretärin und Kaplan, es folgte eine auf Dekanatsebene. Jetzt nehme ich mir Zeit, um Mails zu beantworten, dann gehe ich in meiner freien Stunde mit meiner Mutter und Schwester essen. Am Nachmittag halte ich Sprechstunde, am Abend habe ich eine Sitzung der Leitungsgruppe. Am Wochenende folgt die Ministrantenrunde und ich moderiere das Konzert der Musikkapelle Eggelsberg. Kommende Woche besuche ich die Schulen im Dekanat, und um die Kirchensanierung in Geretsberg kümmere ich mich auch.

Haben Sie einen freien Tag?

Ja, immer am Donnerstag, da bin ich beim Gemeinschaftsabend der Feuerwehr. In Eggelsberg wohne ich derzeit im alten Kindergartengebäude, der Pfarrhof wird gerade saniert. Ich habe eine private Wirtschafterin, die mir den Haushalt führt, und eine Sekretärin.

Die Zahl der Katholiken in der Diözese Linz ist in 20 Jahren um 12 Prozent zurückgegangen. Ein gesellschaftliches Phänomen?

Ja, denn jede Organisation tut sich heute schwer mit dem Nachwuchs. Es gibt so viele Angebote, und dadurch verteilt sich das Engagement. Hinzu kommt die Individualisierung: Man will sich heute von niemand vorschreiben lassen, wie man sein Leben zu führen hat. Die Gesellschaft ist auch ehrlicher geworden: Vor 50 Jahren konnte man es sich nicht leisten, nicht zur Messe zu gehen, sonst wurde man Außenseiter. Auch weltanschauliche Differenzen kommen dazu: Die Kirche setzt sich für Migranten ein, da ziehen sich manche aus ideologischen Gründen zurück.

VP-Frauen danken Bischof

Rückhalt bekommt Bischof Manfred Scheuer nun auch durch einen offenen Brief der OÖVP-Frauen. Sie danken dem Bischof in ihrem Schreiben für seinen Einsatz „Kirche weit denken“. „Ohne Frauen ist keine Kirche zu machen – sie bekommen Ämter, aber nicht die Würde – (...) dazu braucht es Ihren Einsatz zur Veränderung“, schreibt der christlich-soziale Frauenverband an den Linzer Bischof.

Die VP-Frauen wollen unter anderem Scheuers Bemühungen, dass Pfarrassistentinnen wieder taufen und Frauen zum Diakon geweiht werden dürfen, nach Kräften unterstützen.



