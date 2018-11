Ein Gütesiegel für alle, die ehrenamtlich helfen

LINZ. Jeder zweite Oberösterreicher engagiert sich für die Gesellschaft.

Was haben Nachbarschaftsdienste, kirchliches Engagement, Rettungsdienste, Feuerwehr, Altenbetreuung, Musik, Sport oder Kultur gemeinsam? Sie alle benötigen Menschen, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich zigtausende Stunden für die Allgemeinheit leisten. Das sind immerhin mehr als die Hälfte der Oberösterreicher, die sich in 15.000 unterschiedlichen Vereinen engagieren. "Viele Bereiche funktionieren deshalb so gut, weil viele Verantwortung übernehmen, ohne nach einer Gegenleistung zu fragen", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer gestern in einer Pressekonferenz.

Beitrag für Gesellschaft

Das Land wollte in einer Studie wissen, wie es um das Ehrenamt bestellt ist. 800 Personen wurden befragt. Das Ergebnis: die Oberösterreicher sind Ehrenamtweltmeister. Die Menschen wollen Nützliches tun, und, "es macht ihnen auch Spaß, helfen zu können", so Paul Eiselsberg vom Marktforschungsinstitut IMAS.

Fast 90 Prozent der Bürger finden es sogar sehr wichtig, dass es Menschen gibt, die in verschiedenen Bereichen unbezahlte Arbeit leisten. Dennoch nehmen zwei Drittel der Befragten die Anerkennung des Ehrenamtes als "ausbaufähig" wahr. Um dem entgegenzuwirken, sollen ein "Ehrenamt-Gütesiegel", das ehrenamtlich erworbene Fähigkeiten offiziell anerkennt, und ab 2019 ein "Tag des Ehrenamtes" kommen.

So schlummern in Oberösterreich enorme Ressourcen an Freiwilligen, die nicht genutzt werden. "Es gibt 190.000 Landsleute, die größtes Interesse haben, sich zu engagieren", sagte Stelzer. Vor allem die Betreuungsarbeit für Frauen ab 75 Jahren werde in Zukunft stärker gefragt sein, da sie oft alleinstehend seien und als "Mittel gegen die Vereinsamung" diene, so Helena Kirchmayr, Klubobfrau der OÖVP.

Die SP-Landesvorsitzende Birgit Gersthofer sagte: "Das vorgestellte Ehrenamt-Gütesiegel ist der späte Versuch, unseren Freiwilligennachweis zu kopieren. So etwas gibt es schon seit eineinhalb Jahren." (mib)

