Eberschwanger Bürgermeister vom neuen Prinzenpaar entmachtet

EBERSCHWANG. Auch 2019 gibt es wieder fünf Sitzungen – Der Kartenverkauf startet am 20. Jänner.

Sturm auf das Gemeindeamt Eberschwang. Von links: Bgm. Josef Bleckenwegner, Prinz Oliver I und Prinzessin Anita I., Präsident Michael Andessner. Bild: Franz Kaufmann

Punkt 11.11 Uhr stürmte am 11. November die Faschingsgilde das Marktgemeindeamt und nahm Bürgermeister Josef Bleckenwegner den Gemeindeschlüssel ab. Die bis Aschermittwoch dauernde Regentschaft bringt alle Jahre viele "Faschingsbegeisterte" aus dem gesamten Bundesland nach Eberschwang, die sich die beliebten Sitzungen nicht entgehen lassen.

"Prinzessin Anita I, de Löffler-Leiberl produziert und Kinder-Flausen live studiert" und ihr Prinz Oliver I., der Erdgas-Bohrstölln koordiniert und bei da Feuerwehr fast explodiert" wurden am vergangenen Sonntag zum neuen Eberschwanger Prinzenpaar gekürt. Sie haben die Herrschaft über die Innviertler Faschingshochburg übernommen.

Das neue Prinzenpaar wohnt seit elf Jahren in Eberschwang: Prinzessin Anita I. wurde in Lohnsburg geboren, Prinz Oliver I. stammt aus Aurolzmünster. Kennengelernt haben sich die beiden bereits 2002 im Bienenkorb und bei der Ö3-Beachmania in Mondsee. Im Jahr 2007 hat sich das Paar in Eberschwang angesiedelt und ein Haus gebaut. Die Söhne Tobias (5 Jahre) und Oliver (2 Jahre) sind der ganze Stolz des Eberschwanger Prinzenpaares.

Allerdings sind die beiden noch unverheiratet, was sich im Zuge der Faschingszeit vielleicht noch ändern könnte (vielleicht mit einem Heiratsantrag auf der Faschingsbühne).

Die Prinzessin wird nach ihrer Karenzzeit wieder bei der Firma Löffler arbeiten, der Prinz verdient sein Geld bei der Firma RAG. Er hat die Bohrmeisterschule in Celle absolviert und war zuletzt als Sondenbehandlungsmeister im Einsatz. Seit seiner Jugend ist er auch ein aktiver Feuerwehrmann und im Kommando der FF Eberschwang für das Atemschutzwesen zuständig. Seit 2015 ist er auch im Eberschwanger Gemeinderat vertreten. Und auch sportlich ist Prinz Oliver sehr aktiv (laufen, wandern, fischen).

Auch heuer fünf Sitzungen

"Da im Vorjahr alle fünf Sitzungen sehr gut besucht waren freuen wir uns auch heuer wieder darauf, fünf lustige und kurzweilige Sitzungen auf die Beine stellen dürfen. Wir arbeiten bereits intensiv am Sitzungsprogramm um den hohen Ansprüchen unseres Publikums gerecht zu werden", sagt Präsident Michael Andessner.

"Wir werden uns wieder bemühen, das Angebot des oberösterreichischen Faschings mit möglichst viel Humor und Kreativität zu bereichern. Das abwechslungsreiche Programm mit Show, der neuen Tanznummer der ÖTB-Showtanzgruppe, verfeinert mit Bütt-Reden zu aktuellen Themen ist mittlerweile im gesamten Innviertel bestens bekannt. Rund 100 Freiwillige sind beim Eberschwanger Fasching im Einsatz.

Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 20. Jänner 2019, beim Wirt z´Moarhof (Gasthaus Pillichshammer). Ab Montag, 21. Jänner, sind die Karten in den Sparkassen Eberschwang und Ried verfügbar. Infos gibt es auch unter www.fge.at.

Die Termine der Faschingssitzungen 2019: Freitag, 8., und Samstag, 9. Februar sowie Donnerstag, 14., Freitag, 15. und Samstag, 16. Februar. Die Faschingssitzungen beginnen jeweils um 20 Uhr beim Kirchenwirt.

