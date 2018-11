E-Biker nach Kollision mit Pkw gestorben

Sorry, aber steht im dem Artikel etwas von Vorrangverletzung?



E-Biker hin oder her. In Österreich wird immer dann, wenn es um Radfahrer geht, geltendes Recht nicht nur nicht durchgesetzt, sondern viel mehr mit Füßen getreten. So findet es die Staatsanwaltschaft nicht einmal der Mühe wert, einen LKW-Fahrer, der einen Radfahrer tot fährt, anzuklagen. Nicht einmal dann, wenn er meint, es beim "nächsten Mal selbstverständlich wieder so zu machen".



Die Anzahl der Fälle, in denen es zu lächerlichen Strafen gegen Autofahrer kommt, ist mittlerweile unüberschaubar. Radfahrer sind Freiwild und im Straßenverkehr unerwünscht. Und dann erdreistet sich die Regierung auch noch, von einer Erhöhung des Radfahreranteils in Österreich zu faseln.



Daraus wird so lange nichts, wie Staatsanwälte und selbstgefällige Richter es vorziehen, die Täter zu schützen und die Opfer zu verhöhnen.



Leider gilt der Umstand, dass Recht in Österreich nicht mehr exekutiert wird, für fast alle Lebensbereiche.