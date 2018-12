"Dum Bum"-Knaller explodierten in Hand

ENNS. Zwei junge Männer wurden verletzt, als sie mit Knallkörpern aus der Tschechei hantierten.

Bild: fotokerschi.at / Werner Kerschbaummayr

Der 20-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land und ein 18-jähriger Niederösterreicher hatten 40 Stück sogenannte Dum Bum“-Knaller in der Tschechei gekauft.

Wie am Dienstag von der Polizei mitgeteilt wurde, zündeten sie am 14. Dezember 2018 gegen 13:50 Uhr einige Knaller an und warfen sie im Bereich der Autobahnunterführung Neugablonz in Richtung Ennsfluss. Einer der Knaller detonierte, noch bevor ihn der 18-Jährige wegwerfen konnte. Bei der Explosion wurden bei dem jungen Mann zwei Finger der linken Hand verletzt. Der 20-Jährige, der bei der Detonation unmittelbar daneben stand, erlitt ein Knalltrauma. Beide wurden von der Rettung in das UKH Linz gebracht. Die pyrotechnischen Artikel wurden beschlagnahmt.

