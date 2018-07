Drogensüchtiger Seriendieb festgenommen

WELS. Nach zahlreichen Diebstählen wurde ein drogensüchtiger 35-Jähriger festgenommen. Der Mann ist zu 24 Delikten geständig.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Die Polizei hat gegen den amtsbekannten Beschäftigungslosen, der keinen festen Wohnsitz hat, schon länger ermittelt. Zwischen 5. Juni und 3. Juli konnten ihm in Wels sieben Diebstähle, zwei Einbruchsdiebstähle, drei Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz und eine Körperverletzung nachgewiesen werden.

Der Beschuldigte beging in mehreren Geschäften Ladendiebstähle. Außerdem hatte er versucht, in Wels das Schloss eines abgesperrten Fahrrades aufzubrechen und dieses zu stehlen, wurde dabei aber beobachtet und floh. Er soll auch versucht haben, die Eingangstür zu einem Sportgeschäft aufzuzwängen. In einem Hotel verletzte er eine Hotelangestellte mit einem Faustschlag im Gesicht.

Die Staatsanwaltschaft Wels hat die Festnahme des Verdächtigen erteilt. Der 35-Jährige, der sich überwiegend geständig zeigte, wurde am 23. Juli in Wels festgenommen und in die Justizanstalt Wels überstellt.

Außerdem soll der 35-Jährige seit dem 18. April 2018 elf weitere Delikte (Körperverletzung, Einbruchsdiebstahl, Diebstähle, Suchtmittelgesetz) verübt haben, die der Staatsanwaltschaft Wels bereits bekannt waren. Insgesamt konnten dem Beschuldigten somit vierundzwanzig Delikte nachgewiesen werden. Mit den Diebstählen hat sich der 35-Jährige seinen Suchtmittelkonsum finanziert.

