Drogendealer im Mühlviertel festgenommen

FREISTADT. Einen 25-jährigen mutmaßlichen Dealer hat die Polizei im Bezirk Freistadt festgenommen. Der Mann soll Drogen im Wert von 150.000 Euro importiert, verkauft und konsumiert haben.

Bild: vowe

Festgenommen wurde der Mann bereits im April in seiner Wohnung, wie die Polizei nun mitteilte. Weil es Hinweise darauf gab, dass der Verdächtige nicht nur Suchtmittel, sondern auch Waffen in seinem Besitz hatte, wurden bei der Verhaftung Spezialkräfte der Cobra und der Bereitschaftseinheit hinzugezogen. Tatsächlich wurden in der Wohnung Waffen und Drogen sichergestellt.

Von April 2013 bis zu seiner Festnahme soll der Beschuldigte mindestens 7,7 Kilo Marihuana, 3,5 Kilo Speed, 64 Gramm Kokain und 180 Gramm Crystal im Gesamtwert von 150.000 Euro importiert, verkauft und konsumiert haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Im Zuge der Ermittlungen wurden insgesamt 19 Kunden des 25-Jährigen angezeigt. Auch ein Großdealer aus dem Raum Linz wurde ausgeforscht, gegen den nun ermittelt wird.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema