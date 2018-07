Drogenbericht: Zahl der Anzeigen stieg massiv

WIEN/LINZ. Anstieg von fast 27 Prozent binnen eines Jahres in Oberösterreich – ein Grund sind mehr Kontrollen.

Die Polizei überprüft verdächtige Drogendealer. Bild: Weihbold

Binnen eines Jahres hat sich die Zahl der Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz in Österreich stark erhöht: Insgesamt 42.610 gab es im Vorjahr, um 6300 mehr als 2016. Das geht aus dem Bericht zur Suchtmittelkriminalität hervor, den das Innenministerium gestern veröffentlichte.

In Oberösterreich zeigt sich ein ähnliches Bild: Gab es 2016 rund 6000 Anzeigen, waren es im vergangenen Jahr 7692, ein Anstieg von 26,9 Prozent. Sowohl österreichweit als auch im Bundesland haben sich die Zahlen innerhalb der vergangenen zehn Jahre mehr als verdoppelt.

Oberösterreich verzeichnet die zweitmeisten Anzeigen nach Wien (etwa 14.000), den größten Zuwachs weist Kärnten auf mit 33,2 Prozent. Erhöht haben sich die Zahlen in allen Bundesländern, die einzige Ausnahme bildet Tirol mit einem Minus von 0,8 Prozent.

"Die Deliktzahlen sind alarmierend, und der Ermittlungs- und Kontrollschwerpunkt der Polizei in diesem Bereich ist daher dringend nötig", sagte Innenminister Herbert Kickl (FP). Besagter Fokus sei ein Grund für die Zahl der Anzeigen, sagt Oberösterreichs Landespolizeidirektor Andreas Pilsl, schließlich sei Drogenkriminalität ein Kontrolldelikt. Das heißt: Je intensiver die Polizei überprüft, desto mehr Fälle werden aufgedeckt.

Cannabis ist häufigste Droge

"Wir haben im vergangenen Jahr einen massiven Schwerpunkt darauf gesetzt, das Dealen im öffentlichen Raum in den Griff zu bekommen, und das gelingt uns in den Städten ganz gut", sagt Pilsl. Beispielsweise habe die Polizei 2017 in Oberösterreich 225 Kilo Cannabis beschlagnahmt, deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. "Die Zahlen zeigen also, dass sehr viel getan wird", sagt der Polizeichef.

Cannabis ist das hierzulande am meisten verbreitete Suchtmittel: Im Vorjahr stellte die Polizei in Österreich rund 1660 Kilo Cannabisprodukte sicher, zudem etwa 70 Kilo Heroin, 71,4 Kilo Kokain, 446.465 Stück Ecstasy, 50,3 Kilo Amphetamine, fünf Kilo Methamphetamin und 633,5 Kilo Kath.

Mehr Todesopfer

Was die Täter anbelangt, so erfolgten bundesweit rund 25.000 Anzeigen gegen inländische Verdächtige und etwa 14.600 gegen ausländische Staatsbürger. In den verbleibenden Fällen sind die Täter unbekannt. Betont wird vom Innenministerium, dass etwa die Hälfte der schweren Suchtmitteldelikte von ausländischen Verdächtigen begangen wird. Einen besonders starken Anstieg von 1103 auf 2025 Anzeigen habe es bei afghanischen Staatsangehörigen gegeben.

"Die Konsumenten sind überwiegend Inländer, aber bei den Dealern haben wir es in Oberösterreich etwa zur Hälfte mit ausländischen Verdächtigen zu tun", sagt auch Landespolizeidirektor Pilsl. "Auf den öffentlichen Plätzen in Linz sind es beispielsweise in erster Linie ausländische Tätergruppen, die uns Probleme bereiten. Wir arbeiten daran, diese offene Szene in den Griff zu bekommen."

Diese Aufgabe, für die auch die Mitte des vergangenen Jahres gegründete Bereitschaftseinheit eingesetzt wird, sei ein Teil der Ermittlungsarbeit. "Ein weiterer spielt sich im Hintergrund ab: Wir schauen, wo die Drogen herkommen, wie sie geliefert werden und wie wir an die Hintermänner herankommen können", sagt Pilsl.

Nicht nur bei den Anzeigen, auch bei den Todesfällen im Zusammenhang mit dem Konsum illegaler Drogen gab es im vergangenen Jahr einen traurigen Anstieg: Österreichweit starben 165 Menschen, 2016 waren es 153 Opfer gewesen.

"Minderjährige schützen"

Angesichts der Zahlen fordert FP-Klubobmann Herwig Mahr, "die Schlagzahl beim Kampf gegen die Drogenkriminalität zu erhöhen". Es brauche ein Bündel an Maßnahmen. "Insbesondere bei Minderjährigen ist der Hebel anzusetzen. Sie dürfen erst gar nicht mit Drogen in Berührung kommen", sagt Mahr, der daher verlangt: "Im aktuellen Regierungsprogramm ist bereits geplant, das Suchtmittelgesetz in dieser Sache zu verschärfen." Aufgrund des Anstiegs müsse dies rasch angegangen werden. (wal)

