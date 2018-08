Drogen auf Dachboden versteckt

LINZ. Etwa 900 Gramm Marihuana sollen ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger auf dem Dachboden ihres Wohnhauses in Linz versteckt haben. Die Drogen dürften die beiden verkauft haben.

Auf die Spur kam die Polizei den Verdächtigen, weil ein 25-Jähriger in der Nacht auf Montag Anzeige erstattete, dass sein Mitbewohner, ein 18-jähriger Afghane, gemeinsam mit einem 19-jährigen Landsmann Marihuana verkaufen würden. Die Drogen seien am Dachboden des Mehrparteienhauses versteckt.

Die Polizei durchsuchte den Dachboden, konnte aber zunächst kein Suchtgift finden. Erst auf einem Vorsprung in etwa drei Meter Höhe, an den die Beamten mit Hilfe der Feuerwehr und einer Teleskopleiter gelangten, wurden sie fündig: In mitten von Gerümpel entdeckten sie 900 Gramm Marihuana, das teilweise für den Wiederverkauft abgepackt war. Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen.

