Dreister Dieb stahl drei auf die Straße gefallene Rucksäcke

PERG. Aus einem fahrenden Kombi fielen drei Rucksäcke auf die Fahrbahn einer Straße in Mauthausen. Ein dreister Dieb packte die Gelegenheit beim Schopf und stahl die Wertsachen im Wert von mehr als 5000 Euro.

Mehr zum Thema

Der Vorfall spielte sich am Dienstag in der Mauthausener Ortschaft Heinrichsbrunn ab. Die Rucksäcke rutschten aus der Heckklappe eines Kombis heraus, der gerade links abbog. Laut Zeugen hielt ein nachkommender Lkw-Fahrer an, entfernte die Rucksäcke von der Straße und legte diese auf dem Gehsteig ab. Unmittelbar danach dürfte der Dieb zugeschlagen und die drei Rucksäcke gestohlen haben. Einer ist inzwischen im Gemeindegebiet von Katsdorf gefunden worden, freilich ohne Wertgegenstände. Erbeutet wurden drei Laptops, ein iPad und Bargeld. Der Wert beträgt laut Polizei mehr als 5000 Euro. Die Polizei bietet Zeugen des Vorfalles, sich zu melden. (059133 43 24)