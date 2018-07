Drei Feuerwehr-Einsätze bei brennendem Heustadl

ST. GEORGEN BEI GRIESKIRCHEN/GALLNEUKIRCHEN. Sechs Wehren retten Sporthalle in Gallneukirchen.

Das Holzgebäude in St. Georgen bei Grieskirchen war nicht zu retten. Bild: Lauber

Arbeitsreiches Wochenende für die Feuerwehrleute in St. Georgen/Grieskirchen: Nachdem in der Nacht zum Samstag ein Heustadl ein Raub der Flammen wurde, mussten die Helfer am Samstag noch zwei Mal zum Löschen ausrücken. "Wir hatten die Heu-Rundballen mit Schaum zugedeckt. Doch immer wieder flackerten im Inneren Glutnester auf", sagt Kommandant Herbert Ablinger.

Das 200 Quadratmeter große Holzgebäude nahe der Innviertler Bundesstraße war am Freitag gegen 22.30 Uhr in Brand geraten. Vier Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf gelagertes Holz verhindern. Das Gebäude wurde aber ebenso ein Raub der Flammen wie einige nicht-motorisierte Landmaschinen und etwa 20 Heuballen.

Möglicherweise ist der Brand durch Unachtsamkeit ausgelöst worden. Eine Sitzbank beim Heu-stadl gilt im Ort als beliebter Treffpunkt für junge Leute. Nach Angaben der Feuerwehrleute dürfte der Brand dort auch seinen Ausgang genommen haben – ob fahrlässig oder absichtlich, ist noch unklar.

In Gallneukirchen (Bez. Urfahr-Umgebung) rückte die Feuerwehr am Freitag kurz nach 23 Uhr zu einem Brand im Gasthaus bei der Sporthalle aus. Während der Anfahrt stieg eine mächtige Rauchsäule in den Himmel. Einsatzleiter Martin Purner ließ fünf weitere Wehren mit Alarmstufe 2 verständigen. Ein Holzgebäude stand in Vollbrand, die Flammen hatten bereits auf die Hausfassade übergegriffen. Durch die Hitze zersprangen Fensterscheiben, sodass Rauch ins Gebäude drang. Schließlich gelang es den Helfern, die Flammen einzudämmen und größeren Schaden an der Sporthalle zu verhindern. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt. (müf)

