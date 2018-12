Doppelte 800-Jahr-Feier und Streit um den City-Bus: In Freistadt geht es rund

FREISTADT. Vor der heutigen Sitzung des Gemeinderats ist die Stadtpolitik gespalten wie noch nie.

Kosten und Termin von Freistadts 800-Jahr-Fest ernten Kritik. Bild: lebe

"Freudig gehobene Feststimmung" lag über der Stadt, berichtete die Tages-Post, die Vorgängerzeitung der OÖNachrichten. Es herrsche "frohe Regsamkeit", denn niemand wolle bei der anstehenden 800-Jahr-Feier der Stadt Freistadt, zu der auch Bundeskanzler Johann Schober anreiste, zurückstehen.

Das war im Juni 1930.

2020 will die Mühlviertler Bezirkshauptstadt erneut ein 800 Jahr-Jubiläum feiern – jenes der Stadterhebung. Doch die Stimmung ist diesmal gänzlich anders.

Auch wenn Lokalhistoriker die damals von der Bürgergarde organisierte Feier als historisch falsch einordnen – dann wäre nämlich Freistadt und nicht Enns älteste Stadt Österreichs –, sind die Kosten für die neuerliche 800-Jahr-Feier umstritten: Die Opposition spricht von 200.000 Euro für ein "Bürgermeister-Jubelfest" und boykottiert – mit Ausnahme der Grünen – die Vorbereitungen hierfür. Im Finanzplan der Stadt sind hierzu 118.000 Euro reserviert.

Im Clinch mit Steinkellner

Es ist nicht die einzige Baustelle, mit der Freistadts Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer (VP) – in Freistadt kurz EPT genannt – zu kämpfen hat. "Alle gegen EPT": Auf diese Formel lässt sich die Stimmung in der Gemeindepolitik von Freistadt bringen. Auch die für heute angesetzte Gemeinderatssitzung wird wohl über weite Strecken davon geprägt sein.

Auch mit Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) liegt die Stadtchefin derzeit im Clinch. Steinkellner wirft Paruta-Teufer vor, den Gemeinderat in der Debatte um die Einstellung des Citybusses bewusst falsch informiert zu haben und fordert einen öffentlichen Widerruf.

Anders als von Paruta-Teufer gegenüber dem Gemeinderat angegeben, sei nie von einem Förderstopp des Landes für den Bus die Rede gewesen. Paruta-Teufer beruft sich dagegen auf Zeugen und will keinen Widerruf leisten. Steinkellner seinerseits ließ nun dem Freistädter Gemeinderat einen Schriftverkehr zukommen, der beweisen soll, dass das Land zu keinem Zeitpunkt auf die Einstellung des Busses gedrängt habe. Im heutigen Gemeinderat wollen SPÖ und Bürgerliste WIFF einen Antrag zur Fortführung des Citybusses stellen.

Am 4. Dezember 2016 war Elisabeth Paruta-Teufer bei der Bürgermeisterwahl gleich im ersten Wahlgang auf mehr als 57 Prozent der Stimmen gekommen und wurde somit Nachfolgerin des wenige Monate zuvor verstorbenen Bürgermeisters Christian Jachs.

Ein Jahr der Polit-Pannen

Von der damaligen Begeisterung ist zwei Jahre später wenig zu spüren. Im Gegenteil: Das Jahr 2018 wird wohl als Jahr der Polit-Pannen in die Freistädter Annalen eingehen. Zu den genannten Streitpunkten kommen auch eine ohne Beschluss des Gemeinderats angekaufte Weihnachtsbeleuchtung, ein Brief der Bürgermeisterin an Freistadts Vereine, in denen diese mit Hinweis auf künftige Vereinsförderungen zur Mitwirkung am Wochenmarkt aufgefordert wurden, und der in einer Sondersitzung des Gemeinderats gipfelnde Disput um die Kündigung der Stadtmarketing-Leiterin.

"Politische Alleingänge, Nicht- und Falschinformationen sowie das Schlechtreden der Opposition haben zu einem Tiefstand in der politischen Kultur geführt", kommentiert Bürgerlisten-Obmann Rainer Widmann die Stimmung in der Stadtpolitik.

Paruta-Teufer nimmt ihrerseits die Opposition in die Verantwortung: "Ich würde mir von einigen Parteien wünschen, dass sie ihre Standpunkte öfter bei Gesprächen und Sitzungen einbringen und diese nicht in erster Linie über die Medien ausrichten." Deswegen sei der Gemeinderat aber nicht gespalten: 159 von 193 Beschlüssen wurden heuer einstimmig gefasst.

3 Fragen an ... Elisabeth Paruta-Teufer, Bürgermeisterin von Freistadt

Die viel kritisierte Stadtchefin verweist auf Erfolge ihrer Arbeit und will weiter für die Entwicklung der Stadt arbeiten.

1. Was sagen Sie zur Kritik, Sie hätten heuer in Freistadt kaum ein Fettnäpfchen ausgelassen?

Wir haben dieses Jahr viel für Freistadt erreicht: Modernisierung des Stifterplatzes, Breitband-Ausbau, Standesamtsverband und Fertigstellung der Mittelschule. Der kritisierte Genussmarkt war dank des großartigen Engagements unserer Vereine ein voller Erfolg. Und es sind wieder die Vereine, die seit dem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss im Juni 2016 intensiv am Jubiläumsjahr 2020 mitarbeiten.

2. Im Gemeinderat trennt ein tiefer Graben die ÖVP von den übrigen Fraktionen. Was könnte dieses Klima verbessern?

Von 193 Beschlüssen im Gemeinderat waren heuer 159 einstimmig. Dass sich Menschen und Parteien in der Sache nicht immer einig sind, ist ganz normal und wichtig für eine Demokratie. Meine Tür für konstruktive Zusammenarbeit steht offen.

3. Welche Lehren ziehen Sie selbst aus den Konflikten der vergangenen Monate?

Dass es wichtig ist, eine starke Familie hinter sich zu haben, denn für sie waren die letzten Monate nicht immer einfach. Für diesen Rückhalt bin ich dankbar. Ich werde weiterhin jeden Tag mein Bestes für eine positive Entwicklung in Freistadt geben – mit Freude und aus Überzeugung.

