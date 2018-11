Dieser Schlager war ein Hit

Vor 15 Jahren krönte sich Werner Schlager zum Tischtennis-Weltmeister

Für gewöhnlich verblasst die Bedeutung sportlicher Erfolge mit Fortgang der Zeit. Im Falle von Werner Schlagers Weltmeistertitel im Tischtennis verhält es sich andersherum. Sein Finalsieg 2003 in Paris-Bercy war nämlich der bisher letzte im Einzel, der nicht an China ging. Mit jedem Jahr, das seither verging, wurde deutlicher, wie großartig Schlagers Leistung in der Weltsportart Tischtennis eigentlich war.

Mittlerweile ist es ruhig geworden um den heute 46-Jährigen, obwohl die Nachwirkungen seines Erfolgs noch anhalten. Schon als Aktiver galt sein Bekanntheitsgrad in China als größer als jener in der Heimat, in der er 2003 zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt wurde. Im Reich der Mitte habe er noch immer einen guten Namen, „besonders bei der älteren Generation“, sagt Schlager. „Ich bin 40 bis 50 Tage im Jahr für meinen Sponsor in China unterwegs.“ Vor zwei Jahren hatte er seine aktive Karriere endgültig beendet. Seither greift der Vater eines Sohns (9) und einer Tochter (6) nur noch auf der Legenden-Tour und eben bei Werbeveranstaltungen zum Schläger.

Rückblickend meint der Europameister über seine Erfolge, dass er eine Portion Glück gehabt hätte. Glück, welches er nutzen wollte, um Österreichs Tischtennis mithilfe einer Akademie langfristig nach vorne zu bringen. Das Projekt musste nach gutem Beginn aber Ende 2015 Insolvenz anmelden. Schlager prangerte öffentlich an, von Schwechater Politikern getäuscht worden zu sein. Gerichte klären die Schuldfrage. Trotz dieses Rückschlags sei er aber noch immer bereit, sein Know-how weiterzugeben.

