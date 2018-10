Dieser Mann überfiel Tankstelle im Innviertel: 1000 Euro für Hinweise

OBERNBERG/INN. Die Polizei sucht einen Mann, der am späten Sonntagabend einen brutalen Raubüberfall auf eine Tankstelle in Obernberg am Inn (Bezirk Ried) verübt hat.

Für Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. Bild: LKA OÖ

Der Täter, der auf Überwachungsbildern zu sehen ist, hat eine 25-jährige Mitarbeiterin gefesselt und vier Handkassen erbeutet. Für Hinweise, die zur Identifizierung führen, hat die Wirtschaftskammer Oberösterreich 1000 Euro Belohnung ausgelobt. Das Landeskriminalamt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 40 3333.

"Give me your money!"

Es war 22.15 Uhr, als die 25-jährige Angestellte die Tankstelle über den Hintereingang verließ. Plötzlich sprang der mit einer Sturmhaube maskierte Mann von einem Auto hervor und stürmte zum Hinterausgang. Die Tankstellen-Mitarbeiterin konnte zunächst in den Lagerraum flüchten. Der Täter riss jedoch mehrmals an der Tür, sodass er ebenfalls ins Innere gelangte. Er packte die 25-Jährige an den Händen und es kam zu einem Gerangel. "Give me your money!", soll der aggressive Mann in gebrochenem Englisch gefordert haben.

An Kühlschrank gefesselt

Die Angestellte ließ jedoch nicht locker - und riss dem maskierten Täter die Sturmhaube vom Kopf. Das machte ihn noch aggressiver, woraufhin er die Frau mit Kabelbinder an den Kühlschrank fesselte.

Immer wieder forderte er Geld, bis ihm die Angestellte den Aufbewahrungsort der Handkassen preisgab. Mit der geringen Beute suchte der Unbekannte schließlich das Weite. Wohin er geflüchtet ist, ist nicht bekannt.

Nachdem sich das leicht verletzte Opfer wenige Minuten später selbst befreit hatte, alarmierte es die Polizei.

Der Mann flüchtete samt Beute (Bild: LKA OÖ)

An dieser Tankstelle hat der Täter zugeschlagen (Bild: Scharinger)

