"Diese höllischen Schmerzen wünsche ich niemandem"

WALDZELL. 2018 könnte ein Rekord-Zeckenjahr werden, auch hinsichtlich der FSME-Erkrankungen – ein erkrankter Waldzeller berichtet.

Heuer ist ein außergewöhnlich starkes Zeckenjahr. Bild: OTS

2018 ist ein außergewöhnliches Zeckenjahr. Allein in Oberösterreich sind heuer schon 39 Menschen nach Zeckenbissen an FSME erkrankt. Zwei Innviertler sind daran gestorben (die OÖN haben berichtet). Einer der Erkrankten ist Franz Helm aus Waldzell. Er ist allerdings eine der absoluten Ausnahmen, die trotz Impfung an FSME erkranken.

"Diese höllischen Schmerzen am ganzen Körper, die wünsche ich niemandem. Es war ganz, ganz schlimm", sagt Franz Helm (67). Er hat eine schmerzvolle Zeit hinter sich. Der Innviertler erkrankte Ende April an FSME und leidet noch immer an den Folgen.

Begonnen hat sein Leidensweg am letzten April-Wochenende. Bei einer Wanderung fühlte sich Franz Helm ziemlich matt, hatte Atembeschwerden. "Ich hab gedacht, meine Kondition ist schlecht", erzählt er. Die Ursache war jedoch eine viel dramatischere: Der Waldzeller war nach Zeckenbissen mit dem FSME-Virus infiziert. Als er am Tag nach der Wanderung Fieber bekam, das Tag für Tag stärker wurde, ging Franz Helm zu seiner Hausärztin. Diese wurde sofort stutzig und überwies ihn umgehend ins Rieder Krankenhaus.

Es folgten schlimme Zeiten für den Waldzeller. "Ich habe unendliche Schmerzen gehabt, am ganzen Körper, die wurden immer ärger. Ich habe fast nichts mehr geschlafen", erzählt er. Eine Diagnose konnte im Spital nicht sofort gestellt werden, sagt Helm. "Man hat alle Möglichkeiten untersucht, auch eine Tropenkrankheit ist nicht ausgeschlossen worden, weil ich einige Fernreisen gemacht hatte." Nach drei Wochen und Dutzenden abgegebenen Blutproben stand dann fest: Es ist FSME. "Drei Labors haben das bestätigt", berichtet der Innviertler.

Erkrankt: Franz Helm aus Waldzell

Erkrankter war geimpft

Dabei hatte sich Franz Helm 2016 gegen FSME impfen lassen. "Richtig und auch vollständig", sagt er und legt den Impfpass vor. "Aber es kommt vor, dass auch Geimpfte erkranken. Es wird bei mir jetzt noch geprüft, ob durch die Impfung damals tatsächlich Antikörper gebildet worden sind."

Da es keine spezifische Behandlungsform bei einer FSME-Erkrankung gibt, hätten lediglich die Schmerzsymptome behandelt werden können, sagt Helm. Neben den starken Schmerzen trat auch eine Gesichtslähmung auf, und der Waldzeller hatte Probleme beim Sprechen. "Das ist jetzt wieder vorbei, eine Logopädin hat mich therapiert", berichtet er.

Acht Wochen lang wurde Franz Helm im Rieder Krankenhaus behandelt, seit knapp drei Wochen ist er nun auf Rehabilitation. "Ich habe sehr viel Kraft verloren, aber ich mache Fortschritte", sagt er.

