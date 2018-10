Dienstwaffe verborgt: Vorfall bleibt dubios

LINZ. Während das Landeskriminalamt nach wie vor im Fall jenes Polizisten ermittelt, der einem vermeintlichen Kollegen die Pistole eines anderen Kollegen ausgehändigt hat, fehlt von Waffe wie Mann weiter jede Spur.

Dabei sollte jedem Exekutivbeamten klar sein, was er mit der Dienstwaffe darf und was nicht. Das regelt die "Allgemeine Polizeidienst-Richtlinie". Polizei-Sprecher David Furtner, kann sich keinen Reim auf den Vorfall machen: "Keiner kann sich erinnern, dass so etwas jemals vorgekommen wäre. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eine Dienstwaffe jedem Polizisten persönlich zugewiesen wird."

Dass die Dienstwaffe nicht das Eigentum des jeweiligen Beamten ist, zeigen folgende Regelungen: Will ein Polizist "seine" Dienstwaffe an einen Kollegen übergeben bzw. verborgen, muss ein Protokoll angefertigt werden, das Besitzer und Ausleiher unterschreiben müssen. Zusätzlich muss ein Dienstauftrag vorliegen und der Kommandant verständigt werden.

Auch dürfen Polizisten die Waffe nicht einfach mit nach Hause nehmen. Möglich ist dies nur, wenn es der Kommandant anordnet oder erlaubt. Etwa wenn der Beamte Tags darauf einen anderen Dienstort hat und dieser schneller vom Wohnort zu erreichen ist. (mb)

