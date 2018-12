Diebe stahlen Reitsattel aus Pferdestall in Eferding

EFERDING. Mehrere Anzeigen wegen Diebstahls gab es am Samstag: In Eferding etwa entwendeten die Täter aus einem Pferdestall einen teuren Westernreitsattel.

Bild: APA

Laut Besitzer hatte der Sattel einen Wert von etwa 1000 Euro. Die Diebe müssen im Zeitraum vom 29. November bis 1. Dezember zugeschlagen haben. Es waren nicht die einzigen Langfinger, die in Oberösterreich ihr Unwesen trieben: Aus einem Handyshop in der Linzer Innenstadt wurden am Samstag sieben Handys gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Und in Pasching (Bezirk Linz-Land) zwängte ein Unbekannter in der Zeit von 28. November bis zum 1. Dezember ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Er stieg in das Gebäude ein, durchsuchte die Räume und stahl eine Uhr im Wert von 2000 Euro sowie einen geringen Bargeldbetrag.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema