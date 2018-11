Diebe ließen Geld zurück und stahlen nur die Bankomatkarten

ENNS. Während das Opfer nach ihren Einkauf im Wagen verlud, schlugen die Täter zu.

(Symbolfoto) Bild: APA

Am Freitag gegen 13:40 Uhr ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in Enns ein Diebstahl von zwei Bankomatkarten aus dem Pkw einer 74-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land, während diese ihren Einkauf im Pkw verlud. Ein Mann sprach die Frau beim Einladen an und fragte sie nach einem Weg. Zwischenzeitlich öffnete ein zweiter Mann die Fahrertüre und stahl aus der am Beifahrersitz abgelegten Einkaufstasche zwei Bankomatkarten, die sich in einer Brieftasche befanden. Die Brieftasche wurde nicht gestohlen.

Anschließend verließen die beiden Täter, sowie ein im Nahbereich aufhältiger dritter Täter mit einem Pkw mit rumänischen Kennzeichen den Vorfallort. Bereits um 13:54 Uhr erfolgte in Asten bei einer Bankfiliale mittels Bankomatkarte des Opfers eine Geldbehebung in der Höhe von 400 Euro.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema