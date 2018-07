Dieb läutete versehentlich Geschäftsbesitzer heraus

KEFERMARKT. Täter ließ Bargeld und Zigaretten mitgehen.

In der Nacht zum Samstag wurde Kaufmann Heinz Sickinger in Kefermarkt (Bezirk Freistadt) kurz vor 4 Uhr früh aus dem Bett geklingelt. Es war ein Einbrecher, wie sich nur wenig später herausstellen sollte. Dieser hatte sich bei seinem Coup im Geschäft des im selben Haus wohnenden Lebensmittelhändlers nicht besonders geschickt angestellt und versehentlich die Türklingel gedrückt. Sickinger konnte den korpulenten Mann mit Stirnglatze noch beobachten, wie er in einen weißen Kombi stieg und davonfuhr. Mitgehen ließ der Kriminelle Bargeld und mehr als 100 Stangen Zigaretten. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Tausend Euro.

"Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht doch auch zwei Täter gewesen sein könnten, weil sie eine Oberlichte, die sehr schmal ist, ausgehebelt haben und so in das Geschäft hineingekommen sind. Ich bezweifle, ob der Einbrecher, den ich gesehen habe, da durchgekommen wäre", sagt Sickinger im Gespräch mit den OÖNachrichten. Bei dieser Kletteraktion sei vermutlich einer der Täter versehentlich an der Klingel angekommen.

Der Schaden ist durch eine Versicherung gedeckt. Der Mühlviertler Kaufmann überlegt nun, sein Lebensmittelgeschäft künftig besser zu schützen. Welche einbruchssicheren Maßnahmen sinnvoll sind, will er mit einem Spezialisten abklären.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Dienststelle Freistadt unter Tel. 059133-4300. (krai)

