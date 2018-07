Die Zeit der Arbeit

Was ist aus unserer Arbeit geworden? Ist sie ein notwendiges Übel, um das Überleben zu sichern, oder der Zweck des Lebens, dessen Fehlen Sinnlehre bedeutet? Eine Betrachtung der Arbeitszeit im Lauf der Zeit von Roman Sandgruber.

Wann und wie lange man arbeiten muss, war über viele Jahrtausende der Menschheitsgeschichte hinweg recht klar: bis man genug gejagt und gesammelt hatte, um überleben zu können. Mehr wäre ziemlich sinnlos gewesen. Mehr als zwei bis fünf Stunden pro Tag war das sicher nicht. Was war geschehen, dass sich die Arbeit von einem verachteten Dasein zu einem hochrangigen Lebensziel verändern konnte? Das "Bete und arbeite" des mittelalterlichen Mönchtums brachte ein neues Verständnis der Arbeit, das sich vom antiken Lob der Muße klar abhob. Was die moderne Arbeitswelt den benediktinischen Ordensregeln verdankt, ist die strenge Zeitordnung. Natürlich musste man sich auch weiterhin an die von der Natur vorgegebenen Bedingungen halten, an die Tages- und Saisonrhythmen und an die zwingenden Reproduktionsbedürfnisse der arbeitenden Menschen und Tiere. Dazu aber kam immer stärker ein gesellschaftlich bestimmter Rahmen: Stundenpläne, gemeinsame Feiertage, normierte Pausen, feste Beginn- und Endzeiten.

Strenges Zeitkorsett

Die strenge Zeitdisziplin breitete sich von den Klöstern über die Schulen, Kasernen und Zucht- und Arbeitshäuser bis in die Großbetriebe und die bürokratischen Apparate aus. Die Arbeitswelt wurde von einem immer strenger werdenden Zeitkorsett geprägt. Die Uhr mit ihrem gleichmäßigen Ticken wurde zum Symbol für die Forderung nach dem gleichmäßig-unveränderlichen Arbeitsablauf der Fabriken. Die Glocken und Sirenen verkündeten Anfang und Ende. Das hatte viele gesellschaftliche und betriebliche Vorteile. Aber dem menschlichen Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Selbstorganisation entspricht es nicht.

Das Mittelalter war in der Bemessung der arbeitsfreien Tage ähnlich großzügig wie unsere Gegenwart. Wegen der vielen Feiertage, blauen Montage und Beicht-, Bitt- und Seelentage musste man bis ins 18. Jahrhundert nur mit 200 bis maximal 250 Arbeitstagen im Jahr rechnen, an denen die Arbeitszeit nicht allzu lang war. Den Sechsstundentag, auf den Thomas Morus in seiner Utopia hinzielt, hat es in den Bergwerksordnungen des 16. Jahrhunderts oder in den Beamtendienstzeiten des 18. Jahrhunderts tatsächlich gegeben.

Künstliche Beleuchtung

Seit dem 18. Jahrhundert ist das Bestreben nach einer Verlängerung der Arbeitszeiten überall erkennbar, einerseits durch eine Reduzierung der kirchlichen Feiertage und Abschaffung der blauen Montage und andererseits durch eine Ausweitung der Tagesarbeitszeiten: im Handwerk ebenso wie in der Landwirtschaft, ja sogar bei den Beamten. Aber am stärksten galt das für die frühe Industrie. Die Dampfmaschinen, Spinnfabriken und Eisenhütten sollten nicht stillstehen. Die künstliche Beleuchtung ermöglichte vom Sonnenstand unabhängige Arbeitszeiten. Die Uhr regelte die Arbeitszeit, die Pünktlichkeit wurde zur obersten Maxime. Das Pendel schlug extrem aus. In den Fabriken des Vormärz betrug die tägliche Arbeitszeit 14 bis 16 Stunden, und das sechs Tage die Woche.

Das österreichische Fabrikenrecht in der Ausgabe von 1838 legte in einer uns heute zynisch anmutenden Weise fest: "Es ergibt sich von selbst, dass der Fabrikant nicht die ganzen 24 Stunden des Werktags hindurch die Arbeit fordern kann..." Aber: "Außer den Stunden zur Erholung und Nahrung darf der Fabrikant die Gesellen in jeder Stunde des Werktages zur Arbeit verhalten, da diese für alle nicht ausdrücklich oder stillschweigend ausgenommene Zeit versprochen und angenommen wurde."

Auch noch in der österreichischen Gewerbeordnung von 1859 wurden staatliche Eingriffe in die Begrenzung der Arbeitszeit strikt abgelehnt. Die überlangen Arbeitszeiten bedeuteten logischerweise, dass aus dem Kampf gegen die ungewohnte Zeitdisziplin sehr bald eine Auseinandersetzung um die Länge des Arbeitstages wurde. Das Nahziel der Arbeiterbewegung des späten 19. Jahrhunderts war die Festlegung von Maximalarbeitszeiten, das Fernziel der Normalarbeitstag mit der berühmten Formel: acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf, acht Stunden Freizeit. 1885 wurde in Österreich die tägliche Arbeitszeit von Industriearbeitern gesetzlich auf maximal elf Stunden beschränkt. Vor dem Ersten Weltkrieg arbeiteten 90 Prozent aller österreichischen Fabrikarbeiter zwischen 9 und 11 Stunden täglich.

Als 1918 der Achtstundentag zuerst in den besiegten Staaten Russland, Finnland, Deutschland, Österreich, der Tschechoslowakei, Polen und dann auch in den meisten Sieger- und neutralen Staaten eingeführt wurde, war das Nahziel erreicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Arbeitszeitverkürzung vorerst kein Diskussionsthema. Erst als die Kriegsfolgen überwunden und das Wirtschaftswunder in voller Blüte stand, wurde Mitte der fünfziger Jahre die Forderung wieder aufgegriffen und 1959 die Wochenarbeitszeit von 48 auf 45 Stunden verkürzt. Es folgte 1969 das Volksbegehren für ein Bundesgesetz betreffend die schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche, das 1970 die 43-, 1972 die 42- und 1975 die 40-Stunden-Woche brachte. Gleichzeitig dürfen auch die übrigen arbeitszeitverkürzenden Maßnahmen nicht übersehen werden: die Einführung und Ausdehnung der Urlaubszeit, Senkung des Pensionsalters, Verlängerung der Schulzeiten. Dann folgten die 38- und auch 37,5-Stunden-Woche. Und der Einstieg in die 35-Stunden-Woche ist bereits voll in Gang.

Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit eines unselbständig Erwerbstätigen in Österreich ist den Daten der Statistik Austria zufolge von 2007 bis 2017 von 33,0 auf 30,3 Stunden gesunken. Gleichzeitig nimmt die Schattenarbeit zu, nicht der Pfusch, sondern jene Zeit, die man unbezahlt aufwenden muss, um an die Waren- und Leistungswelt heranzukommen, das günstigste Angebot in den Supermärkten zu finden, sich selbst im Flugzeug einzuchecken, sich an der Tankstelle zu bedienen, die Möbel selbst zusammenzubauen, die Bankgeschäfte selbst zu erledigen, den Kindern die Aufgaben zu korrigieren, etc.

Verkürzung vs. Flexibilisierung

Zwei große Trends kennzeichnen die Entwicklung der Arbeitszeit in allen industrialisierten Ländern. Der eine ist die fortschreitende Verkürzung der Arbeitszeit, der andere das Bedürfnis nach mehr Flexibilisierung. Das kann sowohl den Arbeitgebern als auch den Arbeitnehmern nutzen. Die Verkürzung der Arbeitszeiten hatte und hat einen mehrfachen Sinn: bessere Gesundheit, mehr Freizeit, um die Produktion auch konsumieren zu können, und Produktivität und geringere Fehleranfälligkeit der Arbeitskräfte. Auch die Flexibilisierung ist im Interesse beider Seiten, auch wenn die Arbeitgeber nicht unbedingt die Selbstverwirklichung der Beschäftigten im Auge haben. Eine übernommene Aufgabe im Außendienst an einem Tag abzuschließen, wird für alle Beteiligten von Vorteil sein. Dieselbe Arbeitszeit auf weniger Tage zu bündeln, bringt durch den Wegfall von Fahrzeiten eine wesentliche Verkürzung und vielleicht auch weniger Stress.

Die moderne Gesellschaft strebt nach Individualisierung und variablen Freiräumen. Flexible Arbeitszeitstrategien, die sowohl eine bessere Ausnützung von Produktionsanlagen als auch mehr Zeitautonomie für die Arbeitnehmer vereinigen, sind mit den modernen Informationssystemen viel leichter realisierbar als früher. Dass sich dabei die Wünsche von Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht immer decken, ist natürlich. Sie müssen verhandelt werden. Aber in diesen Verhandlungen liegt die Chance für eine menschen- wie auch betriebsgerechte Ausgestaltung der Arbeitswelt.

