„Die Stadt Linz ist die Melkkuh der oberösterreichischen Finanzpolitik“

LINZ. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) und sein Stellvertreter Detlef Wimmer (FP) kritisieren, dass die Stadt ab 2019 95 Millionen Euro netto ans Land Oberösterreich zahlen müsse. Dies sei eine „Schieflage, die es noch nie gegeben hat.“

Im Linzer Landhaus debattierte der oberösterreichische Landtag am Dienstagvormittag gerade über das Landes-Budget 2019. Auf der anderen Seite des Hauptplatzes nutzte Bürgermeister Klaus Luger (SP) im Alten Rathaus die Gelegenheit, um die „Schieflage in den Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Land“ heftig zu kritisieren.

Auf Basis des neuen Landes-Budgets seien es inzwischen 147 Millionen Euro, die die Stadt ab 2019 jährlich an das Land überweisen müsse. Zurückbekomme Linz aber nur 52 Millionen Euro, was einen negativen Saldo von 95 Millionen Euro ergebe. „Ich bin seit 15 Jahren in der Stadtregierung, aber so eine Schieflage hat es noch nie gegeben“, so der Linzer Stadtchef.

Habe Linz im Jahr 2017 noch 131,6 Millionen an das Land überwiesen, seien es im neuen Jahr knapp 147 Millionen Euro. Die aus Landes-Zahlungen resultierenden Einnahmen seien dahingegen nur leicht von 51,2 Millionen auf 52,4 Millionen gestiegen. Ein wesentlicher Grund für die Mehrausgaben sei, dass die Krankenanstalten-Sprengelbeiträge an das Land in zwei Jahren um rund 14 Prozent gestiegen seien, so Luger.

Die beabsichtigte Kündigung des Theatervertrages mit dem Land, der die Stadt Linz sieben Millionen Euro pro Jahr koste, sei daher eine „finanzielle Notwehrmaßnahme“ gewesen. „Die VP spielt ein doppeltes Spiel“, sagte Wimmer. „Auf Stadtebene fordert sie Sparmaßnahmen, während sie auf Landesebene die Stadt überproportional zur Kasse bittet.“ Linz sei „die Melkkuh der oberösterreichischen Finanzpolitik geworden“, so der Bürgermeister.

Er fordert einen „neuen Finanzausgleich“ mit dem Land und dass sich beide Gebietskörperschaften wieder auf ihre verfassungsmäßigen Zuständigkeiten konzentrieren. „Laut Verfassung ist das Spitalswesen Ländersache, die Kinderbetreuung aber Aufgabe der Kommunen.“ Daher solle das Land die Krankenhäuser selbst finanzieren, „dafür übernehmen wir bei der Kinderbetreuung zu 100 Prozent die finanzielle Verantwortlichkeit“, so der Bürgermeister.

