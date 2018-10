Die Nacht, in der Sabine Aichinger zwei Leben rettete

LINZ. Erst holte die Polizistin ein Brandopfer aus einer Linzer Wohnung, auf dem Heimweg kam sie einem verunglückten Radfahrer zu Hilfe.

Doppelte Lebensretterin: Gruppeninspektorin Sabine Aichinger von der Polizeiinspektion Ebelsberg. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Jetzt werde ich erst einmal eine Runde mit der Isa spazieren gehen", sagt Sabine Aichinger (47).

Isa heißt ihre Border-Collie-Dame, in deren Begleitung die Frau Gruppeninspektor der Polizeiinspektion Ebelsberg gestern Nachmittag "auf andere Gedanken kommen" wollte – nach einem aufwühlenden Nachtdienst, bei dem sie gleich zweimal mithalf, Leben zu retten. Erst holte sie ein Brandopfer aus der Wohnung, auf dem Heimweg kam sie einem verunglückten Radfahrer zu Hilfe.

Begonnen hatte die aufregende Nacht gestern gegen 3.30 Uhr. "Eine Frau hat uns alarmiert, weil sie vom Nachbarhaus in der Gabésstraße in Auwiesen das Klirren einer Scheibe gehört hatte", sagt Aichinger. Sofort setzte sie sich mit ihrem Kollegen Franz Straßmayr in den Funkwagen und fuhr los.

Perfektes Teamwork

"Zeitgleich mit uns sind die Kollegen von der PI Hauptbahnhof und Neue Heimat eingetroffen, wir waren zu sechst, drei Männer und drei Frauen", sagt Aichinger. Die Lage war dramatisch: "Das Glas der Terrassentür bei einer Erdgeschoßwohnung war gesplittert, Rauch kam heraus, drinnen sah man die Flammen." Das Feuer war in der Küche ausgebrochen, von dem 52-jährigen Mieter fehlte jede Spur. Zwei Beamte schafften es, die durch herumliegenden Müll blockierte Tür aufzuzwängen und in die Wohnung zu gelangen. "Wir anderen sind zur Wohnungstür, haben abwechselnd auf sie eingetreten, bis sie aufging", sagt Aichinger. Hinter der Tür lag der bewusstlose Mieter. Aichinger packte ihn am Gürtel, ihre Kollegen an Händen und Füßen, "so haben wir ihn herausgehoben und in eine stabile Seitenlage gebracht". Die Rettung brachte den 52-Jährigen mit Rauchgasvergiftung ins Spital.

"Ich bin froh, dass unser Teamwork so gut geklappt hat", sagt Aichinger. Anschließend sei sie mit ihrem Kollegen zurück auf die Wache. "Ich hab’ den Polizeibericht geschrieben und mich gegen 7.30 Uhr auf den Heimweg gemacht." Der Weg führte sie über die Linke Brückenstraße, "dort sind Leute um einen älteren Herrn herumgestanden, der vom Rad gestürzt und schon blau im Gesicht war". Ein Passant hatte mit der Herzmassage begonnen, "ich habe den Kopf des Unfallopfers gehalten und Rettung und Notarzt verständigt".

Gegen 8.30 Uhr sei sie todmüde heimgekommen. Doch an Schlaf war nicht zu denken: "So viel auf einmal ist zusammengekommen, wie ich es als Polizistin noch nie erlebt habe." Im Oktober 1991 hat sie den ersten Lehrgang der Polizeischule, zu dem Frauen zugelassen waren, abgeschlossen. "Vorher war ich Zahnarzthelferin, aber ich wollte was anderes machen und hab’s einfach probiert." Seit 1994 ist sie bei der PI Ebelsberg. Alle zwei Jahre absolvieren die Beamten eine vierstündige Ausbildung in Erster Hilfe. "Das kommt einem in so einer Situation zugute", sagt Aichinger. Privat ist sie glückliche Mama einer 14-jährigen Tochter und beruflich Polizistin mit Leib und Seele: "Weil man im Polizeidienst den Menschen Gutes tun kann." Das hat sie gestern gleich zweimal bewiesen.

Video: Nachbarin Sandra Weichselbaumer über den Feuerwehreinsatz

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema