Die Kur-Weltmacht

Liebe Leserinnen und Leser, zu keiner anderen Jahreszeit liegt in Oberösterreich so viel Böhmen in der Luft wie zu Silvester.

Die heimischen Pilgergruppen, die ansonsten regelmäßig die Grenze passieren, machen in der Woche vor Neujahr dem Schwarzpulver-Tourismus den Weg frei.

An der tschechischen Grenze boomt der Verkauf von Feuerwerkskörpern in allen Größen und Sprengkraft-Varianten ebenso wie die Arbeit der Grenzpolizisten. Denn alljährlich decken sich sowohl Österreicher als auch Deutsche an den mobilen Verkaufsständen mit Krachern ihrer Wahl ein.

In Tschechien jedoch wurden private Schwarzpulver-Eskapaden mit der Zeit seltener, hierzulande trifft man sich lieber gemeinsam auf den großen öffentlichen Plätzen und feiert mit Sekt, Sliwowitz und städtischem Feuerwerk, in Prag dauert dieses an die elf Minuten und kostet jährlich um die 1,7 Millionen Tschechische Kronen, etwa 68.000 Euro.

Falls Sie zu Silvester Abstand von all dem Trubel gewinnen wollen, lege ich Ihnen, bevor Sie vor lauter Böller- und Raketenlärm noch selbst in die Luft gehen, das westböhmische Bäderdreieck wärmstens ans Herz. In den Kurorten Marien-, Franzens- und Karlsbad, die sich auch bei den Tschechen großer Beliebtheit erfreuen, bei ihnen jedoch besser bekannt sind als Mariánské Lázne, Frantikovy Lázne und Karlovy Vary, entspringen mehrere Heilquellen. Nicht umsonst gehört Tschechien zu den "Kur-Weltmächten", denn schon im frühen 19. Jahrhundert entwickelte sich ein wahrer Wellness-Boom, der zu den prunkvollen Badeanlagen und eleganten Kurstädten führte, die heute noch zu bewundern sind. Zu dieser Zeit wurde den drei Kur-Hochburgen auch der Beiname "Salon Europas" zuteil. Zu den prominentesten Badegästen zählte neben Goethe, Metternich und Chopin der russische Zar Peter der Große.

Apropos Russland: Während Karlsbad vom Tourismus bereits zu großen Teilen erschlossen ist, meint man in Tschechien, dass in den Nachbarstädten Marien- und Franzensbad das ehemals sowjetische Flair noch spürbar geblieben ist. Vermutlich mitunter auch der Grund, warum sich manch tschechischer Erholungssuchende gegen Karlsbad entscheidet. Die "Original Karlsbader Oblaten" werden dennoch mit Freude verzehrt, diese sind in Österreich übrigens als "Wiener Oblaten" bekannt.

Der Name Franzensbad kommt im Übrigen nicht von irgendwo. Denn es war Kaiser Franz II., der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und Begründer des Kaisertums Österreich, der die Thermenregion ausbauen ließ. Ob dieser Umstand vergünstigten Eintritt für unsereins verspricht? Versuchen Sie es einfach.

Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle einen guten Rutsch und "stastny novy rok" und freue mich auf 2019 mit Ihnen, Ihr Michael Schäfl

Michael Schäfl berichtet für die OÖN regelmäßig vom Alltag unserer böhmischen Nachbarn

