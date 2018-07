"Die Kirchen sind gefordert, Orientierungshilfe zu leisten"

KREMSMÜNSTER. Die Ökumenische Sommerakademie in Kremsmünster ging mit einer Diskussion zwischen hochrangigen Vertretern dreier Kirchen zu Ende.

Wie sollten die Kirchen auf die Digitalisierung unserer Gesellschaft reagieren? Auf diese und viele weitere Fragen versuchte die gestern zu Ende gegangene 20. Ökumenische Sommerakademie "Gott und die digitale Revolution" im Stift Kremsmünster Antworten zu finden.

Vor rund 250 Gästen versuchte Gerfried Stocker, Künstlerischer Leiter des Ars Electronica Centers, die gerade auch von Theologen geäußerte Angst vor einer übermächtigen Künstlichen Intelligenz (KI) zu nehmen. "Von dem, was wir als intelligent bezeichnen, ist die Technik – Gott sei Dank – noch meilenweit entfernt", sagte Stocker. Er erinnerte daran, dass man bereits in den 1960er Jahren geglaubt habe, Maschinen würden bald den Menschen ersetzen.

Angst vor Spaltungen

Johanna Haber von der Universität Erlangen-Nürnberg hielt einen der am meisten beachteten Expertenvorträge: Online werde nur mehr reflexartig kommuniziert, zum Nachdenken und zur Reflexion bleibe keine Zeit, sagte sie. "Das Denken, das früher in die Tiefe ging, bleibt an der Oberfläche."

Höhepunkt der dreitägigen Veranstaltung, die von den OÖN unterstützt wurde, war die von Mitbegründer Helmut Obermayr moderierte Podiumsdiskussion zwischen hochrangigen Vertretern von drei christlichen Kirchen in Österreich. Der steirische Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl zeigte sich besorgt über innerkirchliche Diskussionen in den sozialen Medien, "die die Menschen nicht zusammenführen, sondern für Spaltungen sorgen könnten". Für Niederösterreichs Superintendent Lars Müller-Marienburg müsse die persönliche Begegnung zwischen Menschen stets an erster Stelle stehen.

"Die Kirchen sind gefordert, in der zunehmenden technologischen Informations- und Meinungsflut Orientierungshilfe zu leisten", sagte der serbisch-orthodoxe Bischof für Österreich-Schweiz-Italien, Andrej Cilerdzic.

Alle Experten-Vorträge sind auf www.dioezese-linz.at abrufbar.

