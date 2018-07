„Die Bäume haben keine Kraft mehr“

Der Obmann der Waldbesitzer und das Ringen gegen den Borkenkäfer

Forstwirte und Forstarbeiter sind seit Monaten im Kriseneinsatz. Bei großer Hitze und Trockenheit müssen sie die wachsende Zahl an Schadbäumen fällen und aus dem Wald bringen, um die weitere Vermehrung der Borkenkäfer zu verhindern. „Wir müssen die befallenen Bäume so rasch wie möglich ernten, damit sich der Schaden in Grenzen hält“, sagt Franz Kepplinger (43), Forstbesitzer aus St. Martin im Mühlkreis.

Als Landesobmann des Verbands der Waldbesitzer ist er fast täglich gefordert. Das Holz muss schnell aus dem Wald und zu den Sägewerken transportiert werden. Die Kapazitäten der Transportunternehmer und Säger sind voll ausgelastet, weil derzeit dreimal so viel Holz aufgearbeitet wird wie in einem normalen Sommer. Üblicherweise kümmern sich die bäuerlichen Waldbesitzer bei uns im Winter um ihren Wald und in der warmen Jahreszeit um die Heu- und Getreideernte.

Jetzt sind sie in ihrem Wald gefordert. Die Schadensbilder vergrößern sich trotz der Aufarbeitung weiter, weil eine Käfergeneration nach der anderen ausfliegt. Neue Regionen werden befallen. „Die Bäume haben keine Kraft mehr“, sagt Kepplinger. Sie bilden kein oder zu wenig Pech, um sich gegen den Schädling zu wappnen.

Trotz der Belastung müsse sich heuer noch ein Urlaub am Meer mit der Frau und den beiden Kindern (7 und 10 Jahre) ausgehen, sagt der Mühlviertler. Er betreibt eine Mutterkuhhaltung und bewirtschaftet rund 20 Hektar Wald.

Wald muss umgebaut werden

Seit 2007 steht er dem Waldverband vor, der die meist kleineren Waldbesitzer vertritt. Die Klimakrise hat die Zahl der Mitglieder schon auf 29.000 steigen lassen, weil die Hilfe der Experten des Verbandes gefragt ist. Viele Besitzer sind Erben und wohnen weit weg von ihrem Wald. Es ist schwer, sie zur Käferkontrolle zu mobilisieren.

Die große Aufgabe ist es nun, die Waldstruktur umzubauen, vom Massenbaum Fichte, die den Klimawandel in tiefen Lagen nicht übersteht, auf stabile Mischwälder.

