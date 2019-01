Der Winter hat Oberösterreich weiterhin fest im Griff

Nach den Schneefällen am Wochenende waren am Montagmorgen weiterhin Straßen in Oberösterreich wegen Lawinengefahr und wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Wo es Verkehrsbehinderungen gibt und wie es jetzt mit dem Wetter weitergeht, erfahren Sie hier.

Der Winter hat unser auch in der kommenden Woche fest im Griff. Bei Schneeregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt hatten die Oberösterreicher einen recht ungemütlichen Start in die neue Arbeitswoche.

Das befürchtete Verkehrschaos blieb am Montagmorgen weitgehend aus, auf den Einfahrtsrouten nach Linz gab es die üblichen Verzögerungen im Frühverkehr. Auch die Einsatzkräfte vermeldeten einen ruhige Nacht, es gab nur vereinzelte Fahrzeugbergungen in den Bezirken Braunau und Vöcklabruck.

Verkehrsbehinderungen durch Schwerverkehr gab es am Morgen im Innviertel und Salzkammergut: Auf der B147 zwischen Friedburg und Munderfing im Bezirk Braunau war wegen eines hängengebliebenen Lastwagens teilweise keine Durchfahrt möglich. Zwischen Altmünster und Straßenkreuzung Steinbach war die Großalm Landesstraße in beiden Richtungen blockiert, die Durchfahrt für Lastwagen wurde gesperrt, so der ÖAMTC.

Noch mehr Schnee im Bergland

Im südlichen Bergland schneit es auch am Montag aus dichten Wolken länger anhaltend. Sonst gibt es bei trübem Wetter zeitweise ein wenig Schneefall, Schneeregen oder Regen, so die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Schneefallgrenze liegt zwischen 300 und 500 Metern. Tagsüber betragen die die Temperaturen 0 bis 3 Grad. Es weht mäßig starker bis lebhafter Westwind, der Spitzen bis etwa 30 km/h erreichen kann.

Richtig ungemütlich wird es voraussichtlich am Dienstag: Am Vormittag kommt zum Teil stürmischer Wind auf, mit dem dichte Wolken mit Regen und Schneefall durchziehen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 700 Metern. Die Temperaturen starten bei -2 bis 1 Grad und erreichen tagsüber 0 bis 4 Grad. Die Windspitzen können bis 70 km/h erreichen.

Straßensperren dauern an

Weiterhin sind wegen der Witterungsverhältnisse mehrere Straßen in Oberösterreich gesperrt. Wegen Lawinengefahr auf der Salzkammergutstraße (B145) mussten zwischen Bad Ischl und Mitterweißenbach in beiden Richtungen Fahrstreifen gesperrt werden.

Auch die Pyhrnpass Straße (B 138) zwischen Spital am Pyhrn und Liezen war gesperrt, ebenso der Hengstpaß. Zwischen Windischgarsten und Altenmarkt bei St. Gallen in beiden Richtungen ist die Hengst Landesstraße gesperrt. Zwischen Unterlaussa und Hengstpass ist die Laussa Straße gesperrt, zwischen Talstation Feuerkogel und Langbathsee die Langbathseestraße.

An der Landesgrenze zu Steiermark gibt es eine Sperre der Koppental Landesstraße zwischen Obertraun und Bad Aussee.

Auch umgestürzte Bäume haben auf vielen Landesstraßen Sperren nach sich gezogen. So ist die Naarntal Landesstraße zwischen Bad Zell und Perg in beiden Richtungen gesperrt, die Mondseeberg Straße zwischen Haslau und Tiefgraben, die Vöcklatal Straße zwischen Zell am Moos und Frankenmarkt, die Rechberg Straße zwischen zwischen Naarntal und Rechberg und die Maria Bründl Straße zwischen Gutau und St. Oswald.

Teilbetrieb am Kasberg

In den Bergen gilt auch am Montag noch Lawinenwarnstufe vier auf der fünfteiligen Skala, was große Gefahr bedeutet. Aus dem Steilgelände sind noch teils große bis sehr große spontane Lockerschnee- und Schneebrettlawinen möglich, heißt es vom Lawinenwarndienst des Landes Oberösterreich. Ansonsten ist in allen Expositionen in Kammlagen, in stark verfüllten Steilhängen sowie in steilen eingewehten Mulden und Rinnen eine Auslösung von Schneebrettlawinen bereits bei geringer Zusatzbelastung, also bereits durch eine Person noch möglich. Umfang und Anzahl der Gefahrenstellen nehmen mit der Höhe allgemein zu.

Im Skigebiet Kasberg, das am Sonntag wegen Lawinengefahr gesperrt werden musste, gibt es am Montag Teilbetrieb. Nicht befahrbar sind die Madlries-Abfahrt, die Familien-Abfahrt, Wald-Abfahrt, der Fun-Park, Eisgruben-Abfahrt, Ochsenboden-Abfahrt und das Spitzplaneck. Eine aktuelle Übersicht gibt es hier.

In Hinterstoder haben 18 von 19 Pisten geöffnet, auf der Wurzeralm wurde der Betriebsstart wegen Sicherungsarbeiten auf voraussichtlich 11 Uhr verlegt.

Wetterwarnungen für die nächsten fünf Tage:



(Die Karte zeigt die aktuelle Warnsituation. Die Gemeinden sind entprechend der jeweils höchsten Warnstufe eingefärbt. Klicken Sie auf die Karte um zu den aktuellen Wetterwarnungen der ZAMG zu gelangen.)

