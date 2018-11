Der Schlösser Advent öffnet wieder seine Tore

GMUNDEN. Heute öffnet der Traunsee Schlösser Advent in Gmunden zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Tore. Bis Sonntag verbindet die von den OÖN präsentierte Traditionsveranstaltung das Flair des See- und Landschlosses Ort mit dem Reiz der Schenkens und Gustierens.

Weitere Termine sind 7. bis 9. und 14. bis 16. Dezember.

135 Aussteller bieten an den drei Wochenenden erlesenes und lebendiges Kunsthandwerk. Da kann man Hufschmied, Drechsler, Korbflechter und Porzellanmaler zuschauen und aus den Produkten auch gleich ein Weihnachtsgeschenk wählen. Die Eintrittskarte kostet 4,50 Euro (Kinder bis 16 frei). Mit ihr erwirbt man auch die Möglichkeit eines Shuttles mit dem Bummelzug vom Gmundner Rathausplatz bis zum Eingang des Schlosses und zurück. Täglich finden zwei Chor- und Volksmusikkonzerte in der Schlosskapelle statt, Bläsergruppen verbreiten in den Innenhöfen Adventstimmung.

Die Kinder werden große Augen machen, wenn abends zur "Blauen Stunde" auf dem See die schwimmende Weihnachtskrippe zu sehen ist und wenn sich am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr im Landschloss Ort das Christkind unter sie mischt. Dann können sie auch gleich ihren Wunschbrief für Weihnachten abgeben.

Geöffnet ist der Traunsee Schlösser Advent jeweils am Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Infos: www.schloesseradvent.at

