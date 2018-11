Der Nobelpreisträger und einer seiner Musterschüler

LINZ. Nobelpreisträger Stefan Hell hielt das Festreferat beim Jubiläum "50 Jahre Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät" der JKU.

Dekan Norbert Müller, Nobelpreisträger Stefan Hell und Thomas Klar, JKU-Institutsvorstand für Angewandte Physik Bild: (JKU)

Am 10. Dezember 2014 durfte Stefan Hell aus der Hand von König Carl Gustaf in Stockholm den Nobelpreis für Chemie entgegennehmen. Beim abendlichen Bankett wurde ihm der begehrte Platz neben Prinzessin Madeleine zugewiesen. "Eine sehr nette Begleitung", sagt er. Unter den Ehrengästen war damals auf persönliche Einladung des frischgebackenen Nobelpreisträgers auch Thomas Klar, Vorstand des Instituts für Angewandte Physik der Johannes Kepler Universität Linz.

Gestern gab es für die beiden ein Wiedersehen. Mit vertauschten Rollen: Thomas Klar war der Einladende, Stefan Hell ließ sich nicht lange bitten. Auch diesmal war es ein festlicher Anlass: Genau vor 50 Jahren wurde die Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (TNF) an der JKU gegründet, TNF-Dekan Norbert Müller zog stolz Bilanz, dann hielt Nobelpreisträger Hell, Direktor am Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen, das Festreferat.

Seit 1997 sind Hell und Klar einander verbunden: der eine als Lehrer, der andere als einer seiner Musterschüler. "Damals hatte ich das Glück, dass sich Thomas bei mir als Doktorand beworben hat", sagt Hell. Der aus Ingolstadt gebürtige Jungforscher hatte die ersten Daten geliefert, die seinem Doktorvater bei der Entwicklung eines Lichtmikroskops halfen, mit dem erstmals einzelne Moleküle in lebenden Zellen beobachtet werden konnten. Dafür erhielt Stefan Hell 2014 gemeinsam mit zwei US-Kollegen den Nobelpreis.

Dem Hirn beim Lernen zusehen

"Der Thomas ist ein begnadeter Experimentator, die JKU kann stolz auf ihn sein", sagt Hell, der sich gerne an späten 90er-Jahre erinnerte, als er eine Forscher-Nachwuchsgruppe leitete: "Ich habe schnell gemerkt, dass er ,brennt‘ für die Sache, er hat gezeigt, dass mein Verfahren funktioniert."

"Ich habe damals einen Forschungsbereich gesucht, in dem sich etwas tut", sagt Thomas Klar. Das galt für die Lichtmikroskopie: Mit ihr kann man Zellbestandteile im Bereich von Millionstelmillimetern zum Leuchten bringen und aufspüren. So kann man die Vorgänge innerhalb der lebenden Zelle untersuchen, etwa dem Gehirn beim Lernen zusehen. "In Linz sind wir mittlerweile ,erwachsen‘ geworden", sagt Professor Klar. An seinem Institut wird die Technik seit Jahren erfolgreich in der Materialforschung angewendet.

Bis heute ist ihr Kontakt nicht abgerissen. "Seinerzeit sind wir in Göttingen gemeinsam in die Disko gegangen, wir waren eine überschaubare Gruppe, und wir waren jung." Manche Abende ließ der spätere Nobelpreisträger mit einer Darbietung auf dem Saxophon ausklingen. "Heute sehen wir uns ein-, zweimal im Jahr auf internationalen Konferenzen", sagt Professor Klar: "Umso glücklicher bin ich, dass ich ihn jetzt erstmals nach Linz holen konnte."

