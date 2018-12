Deepali Markus: „Zuletzt beim Heiratsantrag so gezittert“

45-jährige Innviertlerin ist gefragte Tortenkünstlerin und sitzt bald in der Jury.

Deepali Markus (45) ist in der Trachtenbranche tätig und leidenschaftliche Torten- und Zuckerkünstlerin Bild: Markus

"Es muss alles anatomisch perfekt sitzen“, sagt Deepali Markus aus Tumeltsham, leidenschaftliche Zucker- und Tortenkünstlerin, über ihre Werke. Die 45-Jährige gewann Anfang November Gold bei der „Cake International“, der größten Tortenmesse der Welt in Birmingham. Als Motiv wählte sie einen Streitwagen, der ihr in der Kategorie „Dekoratives Element“ den Stockerlplatz einbrachte.

Markus möchte sich aber keinesfalls allein aufs Podest stellen, sondern sieht ihren Erfolg als Teamleistung: „Seit vier Jahren ist Österreich dabei, heuer konnten wir dreimal Gold, sechsmal Silber und zweimal Bronze gewinnen“, sagt sie stolz.

Eine besondere Ehre wird ihr ab April 2019 zuteil. „Ich habe die Einladung bekommen, Trainee-Jurymitglied bei der Cake-International-Tour in London zu werden“, sagt sie. „Vor Aufregung habe ich so gezittert wie zuletzt bei meinem Heiratsantrag.“ Auf die Ausbildung freue sie sich schon sehr, auch wenn sie anfangs noch nicht mitentscheiden darf.

Markus bäckt Torten und Skulpturen der zuckersüßen Art seit etwa fünf Jahren. Angefangen hatte alles mit dem Wunsch ihrer Tochter nach einer Barbietorte. „Ich dachte, ich versuche es einfach“, sagt Markus. Seitdem verfeinert sie ihre Kunst immer weiter, auch mit Unterstützung ihres Ehemannes, der „immer sehr ehrlich mit seiner Kritik ist“.

Aber nicht nur er befeuert ihr Streben nach Perfektion. Der Funke wurde bereits in der Modeschule gezündet, die Markus in Indien besucht hatte. „Dort hatte ich eine sehr strenge Zeichenlehrerin. Wenn etwas nicht gepasst hat, hat sie das Blatt zerrissen.“ Da Figuren aus Modellierschokolade nicht ewig haltbar sind, möchte sie sich künftig in Richtung Ton orientieren.

Hauptberuflich ist sie, ebenso wie ihr Ehemann, in der Trachtenbranche tätig. Ihre beiden Söhne sind 18 und 19 Jahre alt, ihre Tochter elf. „Es ist natürlich eine Herausforderung, Beruf, Familie und Hobby unter einen Hut zu kriegen, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, sagt Markus.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema