"Das war meine Heimat, das ließ mich durchhalten"

LINZ. Die Linzerin Maria Hasibeder (63) wurde am Freitagabend zur Präsidentin der Katholischen Aktion gewählt.

Maria Hasibeder Bild: Alexander Schwarzl

Die Katholische Aktion (KA), die größte Laienbewegung der Kirche, hat seit gestern Abend eine neue Präsidentin: Maria Hasibeder wurde zur Nachfolgerin von Bert Brandstetter gewählt. Die 63-jährige Schuldirektorin ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und "bald vier Enkerl". Mit den OÖN sprach Hasibeder über ...

... Ihren Antrieb, das Amt zu übernehmen: "Es stimmt, es ist nicht leicht, in Zeiten wie diesen jemanden zu finden. Die Kirche hat vieles zu verarbeiten, von Missbrauchsfällen angefangen bis hin zu einer nicht gegebenen Altersdurchmischung der Repräsentanten. Warum ich mich trotzdem engagiere, hängt mit meinen Erfahrungen zusammen, die ich als junge Erwachsene gemacht habe. Da habe ich eine andere Kirche kennengelernt. Eine, in der sich tolle Menschen engagieren. Diese Kirche war meine Heimat. Das hat mich durchhalten lassen. Ich werde immer wieder gefragt, wie kann sich eine feministische, eine moderne Frau in dieser Kirche engagieren, in der der Deckel spürbar ist. Aber ich kenne die Kirche auch als Gemeinschaft, und das Lebensmodell Jesu ist auch eine tolle Herausforderung. Eine, die es wert ist, sich damit auseinanderzusetzen. Das geht nur in der Gemeinschaft, alleine würde man das nicht schaffen."

... den Brief von Bischof Manfred Scheuer an den Papst: Wie berichtet, schrieb der Linzer Bischof Papst Franziskus einen Brief, in dem er Forderungen in seiner Diözese nach einer Weihe von bewährten verheirateten Männern ("viri probati"), einer Entbindung vom Zölibat sowie nach dem Frauendiakonat anführte. "Es ist notwendig, dass etwas passiert", sagt Hasibeder: "Dass Menschen, die fähig sind, die priesterlich sind, dass die in der Kirche zum Tragen kommen. Weil ich glaube, dass die Welt das als Gegenpol braucht – in einer Zeit, in der die Gesellschaft müde und angstvoll geworden ist und manchmal auch die Banalität des Konsums überschwappt."

... Ihre Ziele bei der Katholischen Aktion: "Ich werde erst hineinwachsen müssen. Ich hatte 25 Jahre lang keinen direkten Kontakt, war beruflich sehr herausgefordert. Als Laienbewegung ist es ganz wichtig, dass man nicht von vornherein als Opposition zur Diözese steht, sondern ein gemeinsames Ziel verfolgt. Die Botschaft, das Lebenskonzept, das Jesus uns vorgelebt hat, haben wir ja gemeinsam. Gleichzeitig ist die Katholische Aktion eine selbstständige Organisation mit engagierten, selbstständigen, demokratischen Menschen. Das fasziniert mich an dieser Bewegung und hat auch eine innere Kraft. Nachdem ich vor der Pensionierung stehe (Hasibeder ist zur Zeit auf Sabbatical), habe ich mir vorgenommen, mich zu engagieren. Ich wollte nicht einfach im Privatleben verschwinden und nur noch reisen. Das bin nicht ich. Ich bin immer schon eine engagierte Person gewesen.

... über Integration: Hasibeder, Direktorin an der Linzer Stelzhamerschule (NMS3) und damit an einer Brennpunktschule, hat auch einen "emanzipatorischen Ansatz", wenn es um Integration von Migranten geht: "Die Buben haben die Macht über ihre Schwestern, das erlebt man in der Schule jeden Tag. Darum sind Begleitmaßnahmen nötig. Aber zu sagen, ein Kopftuchverbot alleine reicht, ist zu billig. Für diese Botschaft lasse ich mich nicht einspannen. Unsere Migranten brauchen aber eine Einstiegshilfe in unsere Kultur. Die können mit Emanzipation ganz wenig anfangen, Gleichberechtigung, so wie wir es meinen, ist ihnen fremd."

Neuer KA-Vize-Präsident ist der Paschinger Stefan Rappl gewählt.

