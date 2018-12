Das Christkindl von Steyr: "Es ist schön, in diese Rolle zu schlüpfen"

STEYR. In der Christkindlstadt wird vorweihnachtliche Tradition ganz ohne Kitsch erlebbar.

Wenn Weihnachten wahr wird: Das Steyrer Christkindl im Weihnachtsmuseum Steyr Bild: Leutner

"Es sind so viele berührende Geschichten", sagt Sophie Landgraf, "egal ob jung oder alt – alle strahlen, wenn plötzlich ganz unverhofft das Christkind in seinem smaragdgrünen Kostüm vor ihnen steht." Kinder würden sich vom Spielzeugauto bis zur Gesundheit für die Oma fast alles wünschen, Großeltern teilen meist ihre Sorgen etwa um das Enkerl im Spital mit. "Aber das alles bereichert das eigene Leben. Es ist wunderschön, in diese Rolle schlüpfen zu dürfen", sagt die 23-jährige gebürtige Sierningerin. Als eine von fünf jungen Damen macht sie heuer bereits zum siebenten Mal mehrmals wöchentlich die rund 15-minütige Metamorphose mit sechs übereinandergestreiften, insgesamt etwa elf Kilo schweren Röcken in ein Christkindl durch.

Christkindl wurde 2007 "geboren"

Dieses gehört mittlerweile zu Steyr so wie das Bummerlhaus oder der Bäckernazl im UNESCO-Kulturerbe-Kripperl – "geboren" wurde es aber erst im Jahr 2007 nach Nürnberger Vorbild. Trachtenschneiderin Waldtraud Musenbichler fertigte sodann in 126 Stunden Arbeit aus 196,5 Metern Samt, Tüll, Leinen, Borten und Pailletten ein Kostüm an, das von 2500 per Hand aufgestickten Swarovski-Kristallen zum Glitzern gebracht wird. "Nach Vorbild des Lamberg’schen Verkündungsengels und der Steyrer Festtracht wurden die Farben Grün, Weiß und Silber gewählt", verrät Tourismus-Direktorin Eva Pötzl.

Auf etwa 100 Auftritte bringt es das Steyrer Christkindl im Advent. Man trifft es beim Christkindlmarkt auf der Promenade, in der Altstadt oder im Weihnachtsmuseum an. "Und doch ist jede einzelne Begegnung aufs Neue einzigartig und bereichernd", sagt Christkindl Sophie Landgraf.

Pilgerfahrt zum „Gnadenreichen Christkindl“

Die idyllische Christkindlstadt Steyr versprüht aus gutem Grund ihren vorweihnachtlichen Zauber. Seit dem Jahr 1695 pilgern Menschen bereits zum „Gnadenreichen Christkindl im Baum unterm Himmel“, wie der Wallfahrtsort Christkindl ursprünglich hieß. Stadtkapellmeister Ferdinand Sertl hatte hier eine kleine Wachsfigur des Christkindls in die Höhlung eines Baumes gestellt und für Heilung von der Epilepsie gebetet. Als er dann wirklich geheilt wurde, kamen so viele Wallfahrer, dass Abt Anselm Angerer von Garsten den Bau einer Kirche in Auftrag gab. Der von Giovanni Battista Carlone 1702 begonnene Bau wurde schließlich von Jakob Prandtauer vollendet. Noch heute ist im Altar das Wachsjesuskind zu sehen.

Das Postamt Christkindl entstand im Jahr 1950 nach einer Idee eines Angehörigen der US-Besatzung. Mittlerweile werden jedes Jahr zwei Millionen Briefe mit Weihnachts- oder Dreikönigsstempel versehen.

