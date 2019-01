Bursch warf Böller in Menschenmenge und attackierte Polizisten

SCHÄRDING. Festgenommen wurde ein 17-Jähriger in der Silvesternacht in Schärding. Der Jugendliche hatte einem Polizisten schwere Verletzungen zugefügt.

Der junge Schärdinger hatte kurz nach Mitternacht auf dem Schärdinger Stadtplatz einen Feuerwerkskörper in die Menschenmenge geworfen. Als ein Polizist in zivil ihn darauf zurechtwies, wurde der 17-Jährige rabiat: Er versetzte dem Polizisten einen derart heftigen Kopfstoß, dass dieser eine blutende Wunde davontrug. Der Jugendliche wurde an Ort und Stelle festgenommen. Der verletzte Polizist wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Ried im Innkreis gebracht. Dort wurde neben Kopfverletzungen eine schwere Handverletzung festgestellt. Der 17-Jährige wird wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt.

