Bürgerwehr in Linz? Polizei warnt "alle, die hier Unsicherheit verbreiten wollen"

LINZ. "Vikings Security Austria" nennt sich eine Gruppe, die auf Facebook Mitstreiter sucht und als Bürgerwehr durch Linz patrouillieren will – Die Polizei will sie kontrollieren.

Die Sicherheitslage sei sehr gut, die Menschen sollten der Polizei weiter vertrauen, heißt es von Seiten der Exekutive. Bild: Weihbold

Es sind martialische Bilder, mit denen eine Gruppe, die sich "Vikings Security Austria" nennt, auf Facebook Mitstreiter für eine selbsternannte Bürgerwehr sucht: Kahlgeschorene, muskelbepackte Männer in Lederjacken machen mehr Angst, als dass sie ein Gefühl der Sicherheit erzeugen.

Doch gerade darum soll es angeblich gehen. "Durch Präsenz auf den Straßen" soll "Schutzsuchenden geholfen" und "Sicherheit vermittelt werden", schreiben die Vikings und suchen Freiwillige für Patrouillen, die am kommenden Wochenende (Samstag ab 12 Uhr mittags bis Sonntagmitternacht) in Linz geplant sind. Wo genau, wird nicht verraten. Um "etwaige Provokationen gegen uns zu vermeiden, werden die Orte nur den aktiv Teilnehmenden mitgeteilt."

Polizei beobachtet und warnt

Doch wer steckt hinter diesen Aktivitäten? "Das wissen wir noch nicht", sagt Polizei-Sprecher David Furtner. "Es kann sich um eine Einzelperson handeln, die sich einen Spaß macht, oder um eine Gruppe, die tatsächlich Aktivitäten plant." (nachrichten.at berichtete)

Dass die Vikings das Bild verbreiten, dass es mit der Sicherheit in Linz nicht weit her sei, ärgert die Exekutive. "Die Sicherheitslage ist äußerst gut und stabil. Man soll die Polizei ihre Arbeit machen lassen und ihr weiterhin vertrauen", sagt Furtner. Auch wenn es in der Vergangenheit wiederholt Versuche gegeben habe, Bürgerwehren auf die Beine zu stellen: "Alle Aktivitäten sind nach ein paar Wochen wieder eingeschlafen", so Furtner.

Sollten am Wochenende tatsächlich Fünfergruppen, wie auf Facebook angekündigt, durch Linz patrouillieren, "dann seien sie gewarnt. Wir werden alle, die ein Gefühl der Unsicherheit verbreiten wollen, kontrollieren und ihre Identität feststellen", sagt Furtner. Denn genau das sei es, "was diese Damen und Herren gar nicht mögen". In Alarmbereitschaft sei die Exekutive nicht, im Gegenteil: "Wir werden ganz ruhig an die Sache herangehen."

Wer tatsächlich hinter den Vikings steckt, bleibt vorerst verborgen. Laut OÖN-Recherchen wurde in Oberösterreich weder ein Verein mit diesem Namen angemeldet, noch gibt es eine Firma mit diesem Namen. Die Polizei ist jedenfalls wachsam und beobachtet die Aktivitäten auf besagter Facebook-Seite "sehr genau". Die Aktivisten kurzfristig auszumachen, "ist nicht möglich. Da müssten wir mit Facebook in Verbindung treten, das geht nicht so schnell", so Furtner. Auch bei den Kollegen in Bayern, wo die Gruppe schon vor längerem aktiv gewesen sein soll, "haben wir nachgefragt, aber noch keine Antwort erhalten".

Ihren Sitz haben die Vikings angeblich in Donaustauf, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Regensburg. Die Mitstreiter in Deutschland nennen sich "Vikings Security Germania". Gemutmaßt wird, dass es sich um Aktivisten der rechtsextremen "Identitären Bewegung" handelt. Dass bei "Vikings Austria" der Name eines Administrators auftauche, der Verbindungen zu den Identitären habe, sei ein Indiz, sagt der pensionierte Kriminalbeamte Uwe Sailer, ein Kenner der rechtsextremen Szene. Die Nähe zu den Identitären könne er "weder bestätigen noch ausschließen". Der Konnex zum Rechtsextremismus sei aber klar: "Die Polizei ist zu schwach, kann die Sicherheit nicht mehr garantieren: Dieses Angstszenario wird von rechtsextremen Gruppierungen gerne geschürt."

Was eine Bürgerwehr darf - und was nicht

Vor dem eigenmächtigen Einschreiten von Bürgerwehren warnt der Linzer Staatsanwalt Philip Christl. Wer einen Täter auf frischer Tat ertappe, dürfe diesen im Sinne des allgemeinen Anhalterechts nur auf eine „angemessene“ Art und Weise festhalten, bis die Polizei kommt. Wer die Grenzen überschreite, mache sich selbst strafbar. Ein Bürger habe dabei nicht mehr Handhabe als etwa ein Fahrscheinkontrolleur, so Christl. Ähnlich streng seien die Grenzen des Notwehrrechts festgelegt.

„Laien tun sich mit der Einschätzung eines Risikos sicherlich schwerer als Profis, man läuft als Mitglied einer Bürgerwehr Gefahr, dass man selbst verletzt wird“, warnt der Staatsanwalt.

