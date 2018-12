Bub aus Schornstein gerettet

Endlich einmal was in der Zeitung, das zu Weihnachten wirklich passt.



Orgineller als so viele Patschachter in unserer Politik, die man am Besten von Weihnachten bis in alle Ewigkeit ausblenden soll um sich nicht das schöne im Leben in Austria verleiden zu lassen.



Der Unterschied zwischen dem Jungen ist, der wird was daraus lernen, aber in der Politik und im Journalismus lernt man wohl nie was gefährlich und dumm, oder schädlich und gemein ist.



Zur Krönung bekommen dann die Selbstgefälligen immer wieder ihr Blech umgehängt und schauen wie in Satiremagazinen geistlos blöd in die Kamera.



Frohe Weihnachten allerseits.