Brutaler Überfall auf Jugendlichen: Zwei mutmaßliche Täter in Haft

EBERSCHWANG/RIED. Eine brutale Tat, die sich in der Nacht auf den 26. Dezember in Eberschwang, Bezirk Ried, zugetragen haben soll, wurde erst jetzt bekannt. Zwei der mutmaßlichen Täter sitzen in Ried in Untersuchungshaft.

Zwei der mutmaßlichen Täter sitzen in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft Bild: Kaufmann

Die Gerüchte, wonach ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Ried in der Nähe des Gasthauses beim Skilift Eberschwang überfallen worden sein soll, bestätigte Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, Samstagnachmittag auf Anfrage der OÖN. In der Nacht auf den 26. Dezember, gegen 2.15 Uhr in der Früh, sollen drei Täter im Alter zwischen 16 und 18 Jahren - ein österreichischer Staatsbürger, ein Türke und ein Pole – dem Lehrling aufgelauert und diesen überfallen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen die drei jungen Männer zu der Tat angestiftet haben. Im Gasthaus fand eine Veranstaltung statt.

Laut Staatsanwaltschaft: Brutales Vorgehen

„Die drei unmittelbaren Täter haben dem Opfer aufgelauert und eingekesselt. Sie forderten ihn auf, seine Wertsachen herzugeben. Weil dieser sich zuerst weigerte, prügelten die Jugendlichen brutal auf den Lehrling ein“, sagt Ebner auf OÖN-Anfrage. Immer wieder sei dem Opfer mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen worden.

Laut den Ermittlern soll einer der Täter eine Schreckschusspistole, die jedoch kaum von einer Faustfeuerwaffe zu unterscheiden war, gezogen und anschließend sogar abgedrückt haben. Beim Versuch der Täter, den jungen Mann mit Handschellen zu fesseln, ist diesem laut Ebner die Flucht ins naheliegende Gasthaus gelungen, von wo aus die Polizei kontaktiert werden konnte. „Das Opfer erlitt bei dem Überfall unter anderem Platzwunden am Kopf sowie Hämatome im Gesicht und am Oberkörper“, sagt Ebner.

Mutmaßliche Täter wurden festgenommen, zwei Männer in Untersuchungshaft

Die Täter konnten am 27. Dezember festgenommen werden. Bei einer Hausdurchsuchung wurde unter anderem die Schreckschusspistole sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Ried hat Ermittlungen wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubes, schwerer Körperverletzung und dem Vergehen nach dem Waffengesetzt eingeleitet. Ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger sitzen in Untersuchungshaft, beide sind vorbestraft. Der mutmaßliche Mittäter und Anstifter, der dem Vernehmen nach aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht selber an der Tat mitwirken konnte, wurden auf freiem Fuß angezeigt. Zwei der vier Beschuldigten sind laut Ebner geständig.

Zudem wird gegen eine 18-Jährige aus dem Bezirk Ried wegen Beihilfe zur Tatausführung ermittelt. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung.

Alois Ebner, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Ried

