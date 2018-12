Brutaler Überfall auf Innviertler geklärt: Drei Drogendealer in Haft

BRAUNAU. Ein halbes Kilogramm Kokain, eineinhalb Kilo Cannabis, 400 Gramm Amphetamine: Drogen im Wert von 70.000 Euro haben drei Männer im Innviertel verkauft. Ihnen konnte auch ein brutaler Überfall auf einen Konsumenten nachgewiesen werden.

Die drei mehrfach vorbestraften Männer im Alter von 24, 25 und 64 Jahren wurden festgenommen und sitzen in den Justizanstalten Ried und Wels in Haft. Sie sollen in den vergangenen Monaten mit Drogen im Straßenverkaufswert von 70.000 Euro gedealt haben. Neben eineinhalb Kilogramm Cannabis und einem halben Kilo Kokain fanden sich auch Crystal Meth und MDMA im Repertoire der Männer.

Mit Taxis nach Braunau geschmuggelt

Die Drogen bezog das im Innviertel wohnhafte Trio hauptsächlich von einem serbischen Hintermann, der bereits in Haft sitzt. Großteils schmuggelten sie das Suchtgift vom benachbarten Simbach am Inn sowie vom angrenzenden Salzburg nach Braunau.

Weil keiner der Männer einen Führerschein besaß, nutzten die Dealer dazu häufig auch Taxis, teilte die Polizei mit. Abnehmer waren Menschen aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten.

Innviertler wurde bei Überfall bewusstlos

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten auch einen Brutalen Raub im Suchtgiftmilieu klären, der sich bereits im Jahr 2017 zugetragen hat. Die beiden jüngeren Haupttäter und 22-jähriger Komplize hatten einen 57-jährigen Konsumenten in seiner Wohnung in Braunau überfallen.

Ein maskierter Täter umklammerte den Innviertler so lange von hinten, bis er bewusstlos wurde. Ein weiterer Mann durchsuchte die Wohnung währenddessen nach Drogen.

Mehrere Anzeigen

Die drei Haupttäter wurden aufgrund Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis durch Beamte der Einsatzgruppen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität estgenommen und in die Justizanstalten Ried und Wels gebracht. Im Rahmen der Hausdurchsuchungen wurde neben Suchgift in Straßenverkaufsmengen ebenso eine funktionsfähige,nicht registrierte Pumpgun sichergestellt.

Der 22-jährige Mittäter beim Raub sowie mehrere Abnehmer wurden auf freiem Fuße der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt.

