Brutale Überfälle: „Pink Panther“-Trio in Linz vor Gericht

LINZ. Drei mutmaßliche Mitglieder der berüchtigten serbischen „Pink Panther“-Bande stehen am Mittwoch in Linz vor Gericht. Sie sollen an Überfällen auf Juweliere in Linz und Amstetten sowie an zwei Versuchen in Klagenfurt beteiligt gewesen sein.

Überfall auf einen Juwelier in Linz im Juli 2017 Bild: fotokerschi.at

Die Täter hatten es vor allem auf Luxus-Uhren abgesehen, sie erbeuteten Schmuckstücke im Wert von knapp einer Millionen Euro. Bei dem Überfall auf einen Juwelier in der Linzer Innenstadt im Juli 2017 gingen sie äußerst brutal vor: Sie zertrümmerten die Vitrinen mit Äxten und räumten sie aus, während ein Komplize die Mitarbeiter des Geschäfts mit einer Softgun bedrohte. Der Raub dauerte nur wenige Minuten. Danach sollen die drei Angeklagten - 28, 32 und 33 Jahre alt - mit einem Auto geflüchtet sein, das sie am Tag zuvor gestohlen hatten.

Nach dem selben Muster gingen die Täter im September 2017 in Amstetten vor. In Klagenfurt jedoch scheiterten sie zwei Mal im Februar 2018, weil die Verkäuferin die verschlossene Türe nicht öffnete, als die Bande läutete. Bei dem Versuch in Kärnten bereits nicht mehr dabei war ein vierter Komplize, ein 37-jähriger Serbe. Er war im Herbst 2017 am Flughafen Malmö geschnappt worden. Anfang des Jahres wurde er in Linz zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Auch die anderen drei Bandenmitglieder wurden mittels DNA-Spuren überführt. Sie sind teilweise geständig. Ihnen drohen zwischen einem und 15 Jahren Haft.

