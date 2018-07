Breite Front gegen Lehrlings-Abschiebungen

LINZ. Auch Wien und Vorarlberg unterstützen nun die Grüne Petition aus Oberösterreich.

Viele Lehrstellen im Land können nicht besetzt werden. Händeringend suchen Unternehmen nach engagierten Lehrlingen. 64 Prozent der Unternehmen sehen laut einer Studie von den Unternehmensberatern Ernst & Young die schwierige Suche nach geeignetem Personal als derzeit größte Gefahr.

Junge Asylwerber helfen, in Oberösterreich diese Lücke (4082 offene Lehrstellen, Anm.) zumindest teilweise zu füllen. 373 Asylwerber sind derzeit in Oberösterreich in einer Lehre. Rund 80 Prozent dieser Lehrlinge stammen aus Afghanistan. Viele von ihnen werden voraussichtlich nicht in Österreich bleiben dürfen. "Rund ein Drittel dieser Lehrlinge hat inzwischen einen negativen Asylbescheid erhalten", sagt Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne). Seit Monaten kämpft er gegen die Abschiebungen der Lehrlinge an. Rund 52.000 Unterstützer und 400 Unternehmen haben eine Petition unterschrieben.

Duldung statt Abschiebung

Inzwischen wirbt Anschober bundesweit um Unterstützung. In Wien und Vorarlberg haben die Landtage bereits dementsprechende Resolutionen verabschiedet. In Oberösterreich soll kommende Woche in einer Regierungssitzung darüber abgestimmt werden. Der Integrationslandesrat wirbt für eine Übernahme der deutschen 3plus2-Regelung. In Deutschland werden Asylwerber, die eine Lehrausbildung besuchen, für zumindest fünf Jahre geduldet, ehe über ihren Aufenthaltstitel endgültig entschieden wird.

Eine andere Lösungsmöglichkeit kam aus der oberösterreichischen Wirtschaftskammer. Präsidentin Doris Hummer verweist auf die Möglichkeit, ähnlich wie bei den Studenten, ein Lehrlingsvisum zu schaffen. Auch zahlreiche Prominente unterstützen die Petition gegen die Abschiebungen. Von Hubert von Goisern, Josef Hader und Dirk Stermann reicht die Liste bis zu fixen Größen der heimischen Wirtschaft wie Christian Konrad und Hans Peter Haselsteiner.

