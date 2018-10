Breite Ablehnung von selbst ernannter Linzer Bürgerwehr

LINZ. Jetzt überprüft der Verfassungsschutz die Gruppe, die Freiwillige für Patrouillen durch Linz sucht.

Eine breite Front der Ablehnung gibt es gegen jene Gruppe, die sich "Vikings Security Austria Division Linz" nennt und via Facebook-Aufruf Freiwillige sucht, die am kommenden Samstag als selbst ernannte Bürgerwehr ab zwölf Uhr mittags durch Linz patrouillieren sollen.

"Linz ist sicher, die Polizei leistet gute Arbeit. Wir brauchen keine sogenannte Bürgerwehr", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Er strebt eine gemeinsame Erklärung aller Stadtparteien gegen diese Umtriebe an. "Wahre Zivilcourage zeigt sich im Aufstehen gegen solche Versuche, die Gesellschaft auseinanderzudividieren", sagt Luger. Die Unterstützung der FPÖ ist ihm sicher. "Eine Bürgerwehr brächte mehr Schaden als Nutzen", sagt FP-Chef Vizebürgermeister Detlef Wimmer, der auch Sicherheitsreferent der Stadt ist. "Verbrechensbekämpfung ist zentrale Aufgabe der Polizei", unterstützt würde sie in Linz durch den Ordnungsdienst. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, könne das in vielen Bereichen tun, aber die Polizei gehöre nicht dazu. Nicht umsonst "ist bei der Polizei eine jahrelange Ausbildung nötig, um in brenzligen Situationen richtig reagieren zu können", sagt Wimmer.

Landesregierung diskutierte

Auch VP-Obmann Bernhard Baier erklärt der Bürgerwehr "eine deutliche Absage". Allerdings müsse die Polizei durch zusätzliche Beamte gestärkt werden, damit "das subjektive Sicherheitsgefühl" der Linzer steige. Dann würden derartige Formen der Selbstjustiz im Keim erstickt.

Auch in der gestrigen Sitzung der Landesregierung waren die Aktivitäten der "Vikings Security Austria Division Linz" ein Thema. SP-Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer forderte die rasche Einberufung des Landessicherheitsrats. Schließlich kamen die Regierungsmitglieder überein, als ersten Schritt kommenden Montag Vertreter der Polizei einzuladen und deren Einschätzung der Sachlage einzuholen.

Ob dann die "Vikings" bereits in Fünfer-Gruppen durch Linz patrouilliert sind, bleibt abzuwarten. Das Landesamt für Verfassungsschutz überprüft die Gruppe, wie deren Aktivitäten im Netz. Auch die Ankündigung der Polizei, die selbsternannten Ordnungshüter anzuhalten und deren Daten aufzunehmen, könnte abschreckend wirken.

In Bayern seien die "Vikings" seit März aktiv, sagte ein Sprecher des dortigen Verfassungsschutzes. Die Gruppe präsentiere sich in martialischer Inszenierung und mit grundsätzlicher Affinität zu Gewalt. (eda)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema